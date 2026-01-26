Com show de três horas, Gusttavo Lima arrasta 265 mil pessoas em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O show de Gusttavo Lima no palco do Verão Maior Paraná, realizado neste domingo (25/01) em Matinhos, no Litoral, reuniu 265 mil pessoas, se tornando o segundo maior público da história do festival. Um dos principais nomes do sertanejo universitário, Gusttavo se apresentou por três horas, com repertório que uniu as primeiras músicas lançadas por ele até os sucessos mais recentes.

A abertura do show ficou com “Balada”, um dos primeiros hits do sertanejo, lançado nos idos de 2011. O que veio na sequência foi um show de carisma, presença de palco e pirotecnia. “Vagabundo” e “Que Pena que Acabou” também estiveram na lista. O cantor se arriscou com covers de Guns N’ Roses, com “Sweet Child O’ Mine”, e Dire Straits, com “So Far Away”.

“Temos definidas as três primeiras músicas do repertório, o restante não. Vamos cantando na hora, atendendo aos pedidos do pessoal. É legal quando a gente transforma um grande show em um evento mais intimista, com o pedido do público. ‘Aquela de 2008, a de 2010, aquela de 2019’, então eu deixo todo mundo bem à vontade para que a gente possa viver um momento inesquecível”, afirmou Gusttavo.

Como parte do show, a frota de helicópteros das forças de segurança estaduais sobrevoaram o palco minutos antes do músico entrar. Devido a expectativa de que um grande público se faria presente, a Polícia Militar do Paraná reforçou o efetivo.

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Show de Gusttavo Lima teve acampamento na orla de Matinhos

O evento também contou com fãs que queriam ficar o mais perto possível do ídolo. Maria Viviane dos Santos, de 37 anos, veio de Curitiba e dormiu na praia para garantir a grade. “O show foi além do que a gente esperava. O Gusttavo sempre nos surpreende e supera todas as expectativas. Foi algo único, maravilhoso”, disse.

A noite na praia foi tranquila ao lado das amigas. “Não vou dizer que foi perrengue, porque para nós isso é uma terapia. Foi cansativo? Foi, mas cada momento vale a pena, porque só da gente estar aqui na frente para prestigiar o nosso querido Gusttavo Lima já é uma vitória”, afirmou.

Quem também curtiu o show foi a jovem Lívia Rodrigues Cordeiro, de 14 anos, moradora de Paranaguá, no Litoral. “Era meu sonho vir ao show dele. Está sendo uma experiência incrível, estou amando. Vi ele lá de pertinho”, ressaltou. Ela chegou às 9 horas em frente ao palco.

Shows gratuitos no Litoral do Paraná

Ainda restam dois finais de semana de shows gratuitos do Verão Maior Paraná. Até 8 de fevereiro, serão 39 atrações nacionais e internacionais passado pelos palcos de Matinhos e Pontal do Paraná. A partir de quinta-feira (29/01), diferentes estilos serão representados, começando com Fernandinho, referência da música gospel brasileira.

Na sexta-feira (30/01), Ana Castela tem compromisso marcado em solo paranaense. Assim como Alok e Gusttavo Lima, a expectativa é de público recorde para o show, formado por diferentes faixas etárias, de crianças até os mais velhos. A programação do fim de semana encerra no sábado (31/01), com Inner Circle, segunda atração internacional do Verão Maior Paraná, e Paralamas do Sucesso, ícones do rock brasileiro.

Em Pontal, o sertanejo é quem domina nos dois dias. Murilo Huff e Léo & Raphael sobem ao palco na sexta-feira (30/01), e Gian & Giovani e Diego & Arnaldo no sábado (31/01).

A agenda vai reunir ainda outros nomes da música, como Zezé di Camargo & Luciano, Trio Parada Dura, Hugo & Guilherme, João de Souza & Bonifácio, Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolfo. A programação completa está disponível no site do evento.