Raio atinge caminhada organizada por Nikolas Ferreira e deixa feridos em Brasília

Participantes da caminhada promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira ficaram feridos na tarde deste domingo (25/1) após a queda de raio durante a mobilização. O grupo estava concentrado nas proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, quando o episódio ocorreu, em meio a um temporal que atingiu a região.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas sendo atendidas sob chuva intensa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local. A estimativa inicial é de que cerca de 30 participantes tenham sido socorridos, sendo ao menos 10 em estado grave.

Batizada de “Caminhada da Liberdade”, a mobilização teve início em Paracatu, em Minas Gerais, no dia 18 de janeiro. O encerramento estava previsto para este domingo. Os manifestantes chegaram à capital federal no sábado (24/1), após percorrerem cerca de 240 quilômetros ao longo do trajeto.

Mesmo com a chuva, a multidão seguia caminhando até o momento das descargas elétricas, quando a atividade foi interrompida. Segundo informações do Climatempo, o volume de chuva acumulado em Brasília neste domingo já ultrapassou 30 milímetros.