Provas da tarde do concurso da Fazenda do Paraná são suspensas de última hora

Parte das provas do concurso público para agente fazendário do Paraná foi suspensa neste domingo (25/1). A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa-PR) interrompeu a aplicação das avaliações P2 e P3 após identificar a necessidade de ajustes no processo de aplicação das avaliações.

A prova P1 foi realizada normalmente pela manhã nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. As avaliações P2 e P3 estavam previstas para o período da tarde, mas acabaram suspensas antes do início da aplicação.

Em nota, a Sefa informou que cobrou providências da Cebraspe, instituição responsável pela organização e execução do concurso. As novas datas para a aplicação das avaliações P2 e P3 ainda não foram definidas.

A Sefa-PR, contudo, não detalhou quais são os ajustes necessários para a aplicação das provas.

As novas datas de aplicação das avaliações serão informadas no site oficial do concurso. Ao todo, o concurso da Sefa-PR registrou 13.119 inscrições homologadas. A concorrência média é de 218 candidatos por vaga.

Sobre o Concurso Público da Sefa-PR

O concurso público da Sefa-PR contempla seis cargos de nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de Tecnologia da Informação. São ofertadas 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

O salário inicial para os cargos parte de R$ 12.960. Os candidatos aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Receita Estadual, tanto na capital quanto em municípios do interior do Paraná.