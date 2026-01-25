Mega-Sena 2964: apostas de Curitiba batem na trave e ganham até R$ 91 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas apostas de Curitiba acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena 2964 realizado neste sábado (24/1). Apesar de ficarem a um número do prêmio principal, estimado em R$ 62,8 milhões, os bilhetes garantiram valores expressivos. As duas apostas foram registradas pelos canais online da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 03, 09, 15, 17, 30 e 60.

Uma das apostas curitibanas foi feita com nove dezenas, o que elevou o valor da premiação. O bilhete rendeu R$ 91.272,44 ao apostador. A outra aposta foi do tipo simples, com seis números, e garantiu um prêmio de R$ 22.818,11.

O mesmo valor de mais de R$ 20 mil também foi pago a outras quatro apostas do Paraná, registradas nas cidades de Campo Largo, Matinhos, Maringá e Toledo, todas com cinco acertos.

Além disso, outras 347 apostas feitas no estado acertaram quatro dezenas e receberam R$ 635,36 cada. Nenhum apostador acertou as seis dezenas neste concurso. Com isso, o prêmio principal acumulou. O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (27/1), com estimativa de pagamento de R$ 92 milhões ao vencedor.

Como jogar na Mega-Sena?

Para concorrer no próximo sorteio, os interessados podem registrar apostas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. É possível marcar de 6 a 15 dezenas no mesmo volante, aumentando as chances de acerto.

Outra alternativa é participar de bolões oficiais da Caixa, que permitem apostas em grupo. O valor mínimo do bolão é de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6. Os bolões podem ser organizados entre amigos ou adquiridos diretamente nas lotéricas.