Resultado da Mega-Sena 2964: veja números deste sábado

Apostou na Mega-Sena? A Caixa sorteia neste sábado (24/01) o concurso 2964 da Mega-Sena, a loteria milionária do Brasil. O prêmio está acumulado em R$ 63 milhões. Quem acertar os seis números leva essa bolada. Se tiver mais de um acertador, o prêmio é dividido.

O sorteio acontece a partir das 21 horas no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado Mega Sena 2964

– 03, 09, 15, 17, 30 e 60

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte neste sábado, a Mega “corre” novamente na terça