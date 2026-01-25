Pós-culto

X-Criação e X-Eden: hamburgueria evangélica do Paraná viraliza nas redes sociais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 25/01/26 16h36
hamburgueria evangélica aposta em cardápio inusitado no paraná
Foto: Reprodução | Instragram Pós Culto - Hamburgueria

Em Cascavel, no oeste do Paraná, um endereço tem se consolidado como ponto de encontro de evangélicos após o fim dos cultos. É a Pós-Culto Hamburgueria, espaço temático voltado ao público cristão, que reúne cardápio próprio, ambientação religiosa e uma proposta alinhada aos valores do segmento. 

A lanchonete ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que os empreendedores Renato e Paty Bergamini divulgaram o espaço em seus perfis. O vídeo ultrapassou 1,5 milhão de visualizações e impulsionou a curiosidade de internautas de diferentes regiões do país. Assista:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paty Bergamini 🇧🇷 (@patybergamini)

Parte do sucesso está nos nomes dos pratos. Focada em hambúrgueres e porções, a casa batizou os lanches com referências bíblicas e expressões comuns no meio evangélico. 

Entre as opções estão “X-Coluna de Fogo”, “X-Unção Dobrada”, “X-Criação”, “X-Shamanaia” e “X-Eden”, que ajudam a reforçar a identidade do espaço. Os preços dos hambúrgueres variam de R$ 18,99 a R$ 36,99. 

+ Leia mais

Além dos sanduíches, o cardápio inclui bebidas temáticas, como a soda italiana “Cálice da Aliança”, e sobremesas, a exemplo do “Brownie da Unção”. No local, não há venda de bebidas alcoólicas e a trilha sonora é formada exclusivamente por louvores.

Inaugurada em outubro de 2025, a Pós-Culto Hamburgueria nasceu com a proposta de ser uma extensão do ambiente religioso, resumida no slogan “do culto para a mesa”. Nas redes sociais, o estabelecimento também compartilha práticas adotadas no dia a dia, como momentos de oração antes do início do preparo dos lanches. 

A hamburgueria funciona de quarta-feira a domingo, das 19h30 às 23h30, na Rua Xavantes, nº 618, em Cascavel. 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google