X-Criação e X-Eden: hamburgueria evangélica do Paraná viraliza nas redes sociais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em Cascavel, no oeste do Paraná, um endereço tem se consolidado como ponto de encontro de evangélicos após o fim dos cultos. É a Pós-Culto Hamburgueria, espaço temático voltado ao público cristão, que reúne cardápio próprio, ambientação religiosa e uma proposta alinhada aos valores do segmento.

A lanchonete ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que os empreendedores Renato e Paty Bergamini divulgaram o espaço em seus perfis. O vídeo ultrapassou 1,5 milhão de visualizações e impulsionou a curiosidade de internautas de diferentes regiões do país. Assista:

Parte do sucesso está nos nomes dos pratos. Focada em hambúrgueres e porções, a casa batizou os lanches com referências bíblicas e expressões comuns no meio evangélico.

Entre as opções estão “X-Coluna de Fogo”, “X-Unção Dobrada”, “X-Criação”, “X-Shamanaia” e “X-Eden”, que ajudam a reforçar a identidade do espaço. Os preços dos hambúrgueres variam de R$ 18,99 a R$ 36,99.

Além dos sanduíches, o cardápio inclui bebidas temáticas, como a soda italiana “Cálice da Aliança”, e sobremesas, a exemplo do “Brownie da Unção”. No local, não há venda de bebidas alcoólicas e a trilha sonora é formada exclusivamente por louvores.

Inaugurada em outubro de 2025, a Pós-Culto Hamburgueria nasceu com a proposta de ser uma extensão do ambiente religioso, resumida no slogan “do culto para a mesa”. Nas redes sociais, o estabelecimento também compartilha práticas adotadas no dia a dia, como momentos de oração antes do início do preparo dos lanches.

A hamburgueria funciona de quarta-feira a domingo, das 19h30 às 23h30, na Rua Xavantes, nº 618, em Cascavel.