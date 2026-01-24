Grande movimento faz polícia intensificar proteção da restinga no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) aumentou o policiamento nas áreas de vegetação nativa do litoral paranaense, com foco na preservação da restinga durante a alta temporada. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) lidera as ações de fiscalização, prevenção de danos ambientais e orientação a moradores e turistas sobre a importância da conservação desse ecossistema.

A restinga, ecossistema litorâneo típico de solos arenosos, desempenha papel crucial na proteção do litoral. Ela atua como barreira natural contra o avanço das marés, fixa as dunas e reduz a erosão costeira. Além disso, abriga diversas espécies da flora e fauna, incluindo a coruja-buraqueira, que nidifica nesse ambiente.

Segundo a 1ª Tenente PM Patrícia, do BPMA, a restinga é uma importante zona de transição entre o mar e a Mata Atlântica, fundamental para a estabilização da costa e proteção de praias e manguezais. No entanto, esse ambiente frágil enfrenta ameaças constantes da urbanização desordenada.

As equipes da PMPR realizam ações contínuas de fiscalização, orientação e educação ambiental para garantir a preservação da restinga e a conservação do litoral paranaense. O objetivo é permitir que moradores e visitantes desfrutem da região de forma consciente e responsável, assegurando a proteção desse importante ecossistema para as gerações atuais e futuras.