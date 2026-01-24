Curitiba lança programação de verão com skibunda e brinquedos aquáticos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou uma programação especial de eventos para celebrar o Verão em sete parques da cidade. Nos domingos entre os dias 25 de janeiro e 22 de fevereiro (25 de janeiro, 1, 8 e 22 de fevereiro), sempre das 14h às 18h, os parques do Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, dos Tropeiros e Pinhal de Santana.

Serão disponibilizados para os curitibanos e curitibinhas brinquedos infláveis aquáticos, lona para eskibunda – com canhão de espuma, jogos de tabuleiro gigantes, futebol de botão, triciclo família, cama elástica, circuito de bicicleta, entre outras atrações. O Verão Curitiba 2026 também conta com quadras esportivas para a prática de beach tennis, voleibol, mini futebol, tênis de mesa e outras modalidades.

“Praia é uma delícia, né? Mas nem sempre dá pra gente ir. Então, justamente por isso, nós pensamos em uma programação muito especial pra todos poderem curtir esse início de ano com a família. Nossos competentes profissionais de educação física da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude já estão se preparando pra receber vocês”, disse o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Professor Euler.

Veja onde encontrar os parques!

Parque Atuba – Rua Pintor Ricardo Krieger, 550 – Atuba

– Rua Pintor Ricardo Krieger, 550 – Atuba Parque Barigui – Alameda Burle Marx, s/n – Santo Inácio

– Alameda Burle Marx, s/n – Santo Inácio Parque Lago Azul – Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará

– Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará Parque Náutico – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205 – Boqueirão

– Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205 – Boqueirão Parque dos Tropeiros – Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – CIC

– Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – CIC Parque Pinhal de Santana – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 5.421 – Campo de Santana