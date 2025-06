Shoppings em Curitiba promovem arraiás com atividades gratuitas

Além das tradicionais celebrações em igrejas e paróquias, os shoppings de Curitiba também entram no clima de São João com festas juninas gratuitas. Os arraiás terão atrações para crianças, brincadeiras típicas e venda de comidas tradicionais.

A primeira festa acontece neste sábado (07), no Shopping Crystal. O evento será realizado na Mercadoteca Batel (Piso L3), das 13h às 17h30. A programação inclui música ao vivo e gastronomia típica, como milho verde, pinhão e maçã do amor.

Diversas brincadeiras típicas, como pescaria, boca do palhaço, rabo do burro, tomba-latas, argolas, jogo da memória e jogo da velha, garantem a diversão em família. Haverá ainda desfile de fantasias, quadrilha infantil, pintura facial, recreação e gincanas.

No Shopping Mueller, o arraiá será realizado entre os dias 19 e 22 de junho, sempre a partir das 14h, no piso L4. O espaço contará com decoração temática, apresentações musicais, doces típicos à venda por R$ 6 e atividades para o público infantil.

A atriz Ailén Roberto comandará brincadeiras todos os dias do evento. As bandas Forrozin, Luar do Sertão e Xaxadinhos e Perdidos também marcam presença diariamente no arraiá, com apresentações às 16h30.

A programação inclui ainda apresentações circenses com Lampião e Maria Bonita, nos dias 19 e 22 de junho, às 14h30. No dia 20, a contadora de histórias Cleo Cavalcantty assume a roda de leitura, e no dia 21, o espetáculo O Causo é o Seguinte mistura música e contação, também às 14h30.

Festas juninas em shoppings de Curitiba

Arraiá do Shopping Crystal

Data: sábado (7 de junho)

Horário: das 13h às 17h30

Local: Mercadoteca Batel no piso L3 do Shopping Crystal, localizado na rua Comendador Araújo, nº 731, no bairro Batel

Entrada gratuita

Arraiá do Shopping Mueller

Data: de quinta a domingo (19 a 22 de junho)

Horário: das 14h às 18h

Local: Piso L4 do Shopping Mueller, localizado na Avenida Cândido de Abreu, nº 127, no bairro Centro Cívico

Entrada gratuita