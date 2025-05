Festa Junina em Curitiba: dez arraiás de igreja para curtir

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada de junho, Curitiba se prepara para uma agenda repleta de festas juninas, quermesses, arraiás e celebrações espalhadas por diversos pontos da cidade. A partir do dia 7 de junho, as paróquias locais iniciam a programação festiva.

Comemorações em homenagem aos santos Antônio, João e Pedro incluem atrações voltadas a públicos de todas as idades e preferências, além de oferecer comidas típicas, brincadeiras e sorteios de brindes. Confira a programação de algumas igrejas da cidade:

Festa Junina da Paróquia Imaculada Conceição, em Curitiba. Foto: reprodução / Facebook.

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

Data: 7 a 13 de junho (sábado a sexta-feira)

Horário: Das 9h às 20h30

Local: Praça Rui Barbosa, nº 149, Centro

Paróquia Santa Isabel Curitiba

Data: 7 de junho (sábado)

Horário: A partir de 13h30 (Santa Missa às 15h)

Local: Rua Prof. Ulisses Vieira, nº 621, Portão

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Data: 7 de junho

Horário: A partir das 15h

Local: Rua Fernando de Noronha, nº 2081, Boa Vista

Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão

Data: 7 e 8 de junho (sábado e domingo)

Horário: A partir das 14h (sábado) e das 10h (domingo)

Local: Rua João Bettega, nº 07 | Praça Padre João Bagozzi, Portão

Paróquia São Jorge Curitiba

Data: 14 de junho (sábado)

Horário: 14h às 21h

Local: Rua Itacolomi, nº 1840, Portão

Paróquia Santo Antônio Maria Claret

Data: 14 e 15 de junho (sábado e domingo)

Horário: A partir das 14h no sábado (Santa Missa às 19h) e das 10h (Santa Missa às 10h)

Local: Rua Padre Simão Kalinowski, nº 447, Alto Boqueirão

Paróquia Imaculada Conceição

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: A partir das 15h (Santa Missa às 15h30 e Fogueira à 18h)

Local: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, nº 244, Guabirotuba

Paróquia São João Batista

Data: 20, 21 e 22 de junho (domingo, segunda-feira e terça-feira)

Horário: A ser divulgado

Local: Rua Guilherme Ihlenfeldt, nº 1040, Tingui

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: A partir das 19h

Local: Rua Padre Arturo Seppi, nº 51, Butiatuvinha

Paróquia Maria Mãe da Igreja

Data: 28 e 29 de junho (sábado e domingo)

Horário: A partir das 14h no sábado (Santa Missa às 19h) e das 14h no domingo

Local: Rua Gastão Luiz Cruls, nº 2235, Bairro Alto