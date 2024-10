Shopping de Curitiba inaugura decoração de Natal com chegada do Papai Noel

O Shopping Curitiba tradicionalmente é o primeiro a inaugurar a sua decoração de Natal e este ano não será diferente. A celebração está marcada para este sábado (2/11), com um animado desfile a partir das 14h e a chegada do Papai Noel às 15h.

O cortejo natalino terá artistas circenses, músicos, camarim de pintura, pipoca e bexigas, tudo para tornar o momento ainda mais especial. Após o desfile, o Bom Velhinho receberá todas as famílias para tirar fotos e, claro, conversar com as crianças e anotar o pedido do presente.

“O Natal é um momento muito aguardado por nós. Será uma linda festa e convidamos todos para participar dessa celebração. Pensamos nos mínimos detalhes para que seja um momento inesquecível na vida de todos que estarão conosco”, comenta Bruna Habinoski, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

A decoração de Natal do Shopping Curitiba será clássica e repleta de detalhes que irão encantar o público. O destaque é a fachada que este ano voltou a ser inteira iluminada, formando um verdadeiro cartão-postal para a cidade.

No interior do shopping, os clientes irão se surpreender com a árvore de Natal master, instalada uma estrutura com quase 10 metros de altura. A decoração contará também com uma grande caixa de presentes, e é de dentro dela que o Papai Noel receberá o público.

O túnel iluminado, no corredor que faz ligação com o Largo Curitiba, é outro destaque da decoração. No vão central, cascatas de pisca-pisca e luzes chamam a atenção de quem passa pelos corredores.

É claro que os pets participarão da celebração, afinal, também fazem parte da família. No local, haverá um troninho especial para os amiguinhos de quatro patas tirarem fotos com o Bom Velhinho.

A chegada do Papai Noel tem patrocínio da Mili, uma das maiores marcas do Brasil em soluções para cuidados pessoais. O Natal do Shopping Curitiba contará também com sorteios, campanhas promocionais e ações solidárias.

O Natal do Shopping Curitiba – chegada do Papai Noel será no sábado, das 14h às 15h. O shopping fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.