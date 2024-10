Novo bike park em Curitiba inaugura neste sábado; veja fotos do espaço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (26), o “Pro Luga Bike Park” – um espaço dedicado para os amantes de bike -, vai inaugurar em Curitiba. O local fica em Santa Felicidade e reúne uma ampla pista para que atletas iniciantes e profissionais possam praticar modalidades como mountain bike.

A inauguração começa às 10 horas. Esse é o primeiro bike park da capital paranaense e foi idealizado pelo atleta e preparador físico Henrique Lugarini.

“To muito feliz com tudo o que está acontecendo, com a oportunidade em oferecer um espaço altamente exclusivo para a galera da bike. Então vão ter instrutores, monitores para as crianças, um espaço kids também”, disse Lugarini em vídeo publicado nas redes sociais.

Foto: Divulgação Pro Luga | Tiago Lugarini | Studio Carpe Diem Foto: Divulgação Pro Luga | Tiago Lugarini | Studio Carpe Diem Foto: Divulgação Pro Luga | Tiago Lugarini | Studio Carpe Diem Foto: Divulgação Pro Luga | Tiago Lugarini | Studio Carpe Diem

+ Leia também: Nova Praça! Famosa Pista do Gaúcho em Curitiba é reinaugurada após reforma

Além da inauguração da pista, neste sábado no Pro Luga Bike Park também vão ser vendidas bebidas e alimentos para quem quiser curtir o espaço e ver os atletas.

“Tragam as bicicletas, os equipamentos de segurança, isso é muito importante. Terão poucas bikes para testes. O bike check-in começa às 10 horas. Quem for andar de bike é obrigado a assinar o termo de responsabilidade para entrar na pista”, convida Lugarini.

+ Leia também: Festival dos Bravos terá 5 horas de churrasco liberado em Curitiba

Bike Park inaugura em Curitiba

Endereço: Avenida Manoel Ribas 8660 – Santa Felicidade, Curitiba

Valor de entrada: R$ 20 por pessoa. Crianças até 12 anos não pagam

Proibida a entrada com bebidas e comida, pois será vendido no dia do evento.