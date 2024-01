Shopping de Curitiba estreia parque com tobogã e 500 mil bolinhas

O Shopping Estação acaba de inaugurar mais uma atração para as crianças, o parque Kinder Neon, que possui mais de 500 mil bolinhas, dois tobogãs, 1 escorregador com 12 metros de altura e outro com seis metros, box truss com atividades, labirinto com obstáculos e guerra de cotonetes.

Zombie Walk vai ‘ressuscitar’ Michael Jackson em Curitiba; veja programação

O parque é indicado para crianças de um a 12 anos de idade, menores de cinco anos devem ser acompanhados por um responsável maior de 18 anos, sem custo adicional. A entrada custa R$50 para 30 minutos de estadia.

A atração está montada na praça de eventos do Shopping Estação, em frente ao Museu Ferroviário, no piso 1. Mais informações nas redes sociais e no site www.shoppingestacao.com.br

O Parque Kinder Neon fica no Shopping Estação, Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças.

Você já viu essas??

Moradores de rua Curitiba quer retratação após treta envolvendo cidade mais badalada do Brasil Muito calor!! Curitiba registra o DIA MAIS QUENTE de toda sua história!!! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!