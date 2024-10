Serginho Malandro e a “porta dos aterrorizados” são atração em Halloween de Outlet

Inspirado no Halloween, o City Center Outlet Premium realiza a campanha City Off Boo – Descontos de Arrepiar, de 24 a 27 de outubro. Com descontos que vão de 40% a até 70%, o outlet se prepara para receber o público em um ambiente temático repleto de surpresas, interações e programação gratuita. Entre as atrações, destaque para a participação especial do humorista Serginho Mallandro.

O eterno “Ie ié” se apresenta nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, às 18h, com a ação “A Porta dos Aterrorizados”. Famoso pelo carisma e pelas pegadinhas, Serginho vai transformar a experiência de compras em um verdadeiro show de entretenimento. A proposta inclui brincadeiras, prêmios e muita interação com o público. Já no fim de semana, a brincadeira continua com diversos personagens que prometem surpreender a todos.

Para as crianças, a programação inclui workshops gratuitos que acontecem no sábado e domingo, das 13h às 17h30. Na oficina “Monstrinhos da Imaginação”, as crianças são convidadas a criarem os próprios “Monstrinhos”. Com pompons de lã, componentes naturais e feltro, o workshop é guiado por uma história sobre o Halloween, ajudando as crianças a lidarem com seus medos de forma criativa. Cada participante levará sua criação para casa como um chaveiro.

Já no “Teatro de Sombras”, as crianças podem criar personagens e cenários com papel preto e lanternas. A oficina será um miniteatro de sombras, onde elas podem contar as próprias histórias, conectando-se com o mistério do Halloween de uma maneira leve e envolvente. Para encerrar, o público pode participar do Baile da Wandinha, que acontece no sábado e domingo, às 17h30. A entrada é gratuita e todos são incentivados a usarem fantasias para entrar no clima do evento.

O “Porta dos Aterrorizados”, com Serginho Mallandro, será na sexta, às 18h. A Atração segue no final de semana, sem a presença do humorista.

Oficinas gratuitas: sábado e domingo, dias 26 e 27 de outubro, das 13h às 17h30

Baile da Wandinha: sábado e domingo, dias 26 e 27 de outubro, às 17h30

O City Center Outlet Premium fica na Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo. Acesso pelo km 122 da BR 277, no sentido Curitiba–Ponta Grossa (Estacionamento gratuito)