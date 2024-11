Segundo dia de show do Bruno Mars tem nova fila quilométrica em Curitiba

O artista Bruno Mars é mesmo uma sensação. Depois do primeiro show realizado em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, fãs do artista amanheceram esta sexta-feira (1º) nas imediações do Estádio Couto Pereira, aguardando a hora do segundo show do artista na cidade, previsto para às 21 horas.

Muitos fãs também aguardaram na fila, nas ruas próximas ao Estádio, para o primeiro show realizado na noite de quinta-feira (31), marcado por uma imagem impressionante: mais da metade do gramado destinado à pista premium estava vazio.

Imagem mostra pista premium vazia e arquibancadas cheias no show de Bruno Mars em Curitiba. Foto: Reprodução/X @xadenspet

Com cadeiras, sombrinhas para se proteger do sol, e muita disposição, os fãs passam o dia aguardando o momento de entrar no Estádio e ouvir os sucessos do artista. A expectativa é que os portões sejam abertos às 16 horas. São fãs de Curitiba, Florianópolis (SC) entre outras cidades que não querem perder nada.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Na fila também é possível encontrar souvenirs, camisetas, lenços, diversos produtos celebrando o artista e a turnê no Brasil que termina na próxima terça-feira (05), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A turnê de Bruno Mars Brasil 2024 teve início no dia 04 de outubro, em São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) antes de chegar em Curitiba.

