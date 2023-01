Foi inaugurada nesta quarta-feira (14) a revitalização dos vitrais do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, no Centro de Curitiba. A inauguração, que marca também a entrega de um presente para a capital e um novo atrativo para os turistas, foi celebrada na Missa que aconteceu ao meio-dia.

Além da restauração da fachada, o Santuário recebeu novos vitrais, inscritos e catalogados no banco de dados da ONU (Organização das Nações Unidas) como de interesse histórico.

+ Leia mais: Desconto na Linha Turismo de Curitiba com tarifa a R$ 5,50 entra na última semana

A obra, assinada pela artista plástica Loire Nissen e pelo arquiteto Adolfo Sakaguti, reúne cerca de 300 peças em vidros multicoloridos que registram, simbolicamente, os passos de uma caminhada contínua e progressiva “rumo ao alto”. Entre os vitrais restaurados da nave da igreja, estão 62 obras e mais três conjuntos em formato de ogiva, que medem seis metros de largura por oito de altura. Cada conjunto contém 80 peças.

Já o novo vitral, da fachada do Santuário, posicionado mais no alto, tem cerca de oito metros de altura por três de largura. Além deste, oito novas peças menores estão dispostas nas laterais.

De acordo com a artista plástica Loire Nissen, há significado por trás de cada desenho do caminho de luz formado pelos vidros. “Nesse contexto sacro, artístico e cultural para a cidade de Curitiba, endereço de um dos pontos do encontro de povos e crenças, os novos vitrais da fachada se colocam como uma ‘janela de oportunidades’ e de leveza na paisagem”, destaca a artista. “No meio do barulho da cidade, em uma área tão complexa, é possível admirar e interagir com o belo, o sagrado, o eterno”, acrescenta.

+ Veja também: Programação de Natal na região metropolitana de Curitiba; Veja o guia completo!

Para a coordenadora administrativa do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, Ana Rocha, o resultado da obra é gratificante. “Era necessário realizar algo criativo e que impactasse de forma positiva a vida de centenas de pessoas que transitam por ali todos os dias. O trabalho presenteia a comunidade e é a mostra do talento dos profissionais que abraçaram o desafio de fazer da fachada externa um verdadeiro convite para que as pessoas possam dar um passo a mais e entrar no Santuário, onde novas mensagens de fé e esperança as esperam”, ressalta.