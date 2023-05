Música boa e ajuda para projetos educacionais! É o que os visitantes vão encontrar na Roda de Samba, que será realizada no sábado (20), em Curitiba. O evento é uma iniciativa 100% solidária e sem fins lucrativos, promovida pelo Rotary Club de Curitiba III Milênio, com objetivo de arrecadar fundos para três projetos: Linha de Leitura, Jovem Destaque e Robótica Sustentável. A Roda de Samba será realizada no Curitiba Sunset Café, no bairro Juvevê.

Quem vai comandar a música será o grupo Linha do Samba, que promete trazer sucessos do gênero para animar o público. Para participar, basta comprar a pulseira para a Roda de Samba, que custa R$ 30. O valor arrecadado vai auxiliar os projetos. E também tem promoção, com desconto de R$ 2 em cada chopp Brahma de 440 ml.

Conheça os projetos

O projeto Linha de Leitura é baseado em metodologias holandesas para o ensino de leitura e na experiência profissional da professora Lilia Wachowicz no Brasil e na Holanda. Desenvolvido para escolas brasileiras com alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental (de 6 a 12 anos), a ideia é desenvolver a capacidade de leitura em complementação ao processo de alfabetização, automatizando o processo cerebral de identificação das letras, facilitando a leitura e em consequência, possibilitando o processo de interpretação do conteúdo da mesma. Tem resultados comprovados em toda rede pública da Holanda há décadas, onde a autora atua há mais de 15 anos.

O Projeto Robótica Sustentável possui seu conceito principal na utilização do aproveitamento de materiais recicláveis junto a automação para trabalhar assuntos ou temas do currículo educacional, em que a robótica dará vida, via automação a fatos históricos, conhecimento científico, conhecimentos geográficos.

Já o Projeto Jovem Destaque, que surgiu no ano rotário de 2006/07, tem o sonho de possibilitar a jovens carentes a oportunidade de viver um ano no exterior e expandir seus conhecimentos, cujas famílias não pudessem dar suporte à sua participação.

Serviço

Roda de Samba

Data: Sábado 20/05

Local: Curitiba SUNSET CAFÉ

Preço da pulseira é de R$ 30

Rua Marechal Hermes, 1016, Juvevê

Em frente ao Museu Oscar Niemayer

Mais informações: clique aqui

