Réveillon em Curitiba 2025: veja as festas para comemorar o Ano Novo

Para quem ficar em Curitiba durante as festividades de fim de ano e estiver procurando por uma programação diferente, diversos restaurantes e hotéis da capital paranaense contam com celebrações de Ano Novo. Confira a seguir opções de festas de Réveillon em Curitiba:

Virada Paradisíaca na Opera de Arame

Seguindo para a terceira edição, a maior festa de virada de ano em Curitiba, a Virada Paradisíaca é uma das maiores festas de fim de ano em Curitiba e acontece na Ópera de Arame.

Nesta edição, a Virada Paradisíaca oferecerá opção de jantar, em parceria inédita com o restaurante Ópera Arte, que funcionará no formato de ilhas gastronômicas. A celebração também contará com DJ’s para animar a festa, passando pelo Pop, Disco, House e ritmos brasileiros.

O passaporte para o jantar já está disponível para venda no primeiro lote com valor de R$ 150 pelo Shotgun. Entre as opções de pratos, estão Penne A´lla Norma (a base de berinjela e tomate), Gnocchi ao Bechamel com Crispy de Bacon, Risotto de Gorgonzola e Filé, Arroz Cremoso de Camarão, Cesta de Pães Especiais e Torradas, Chips de Batata, Caponata de Berinjela, Cogumelos Confit com Cebolas, Azeitona Pretas e Verdes, Guacamole, Patê de Queijos e Pasta de Salmão.

Serviço da Virada Paradisíaca

Data: 31 de dezembro

Horário: 21h às 5h

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, 920 – Abranches)

Ingressos: A partir de R$150 pelo https://shotgun.live/pt-br/events/virada-paradisiaca-2025-na-opera-de-arame

Opção de Jantar por sistema em finger foods: R$ 150 (também pelo Shotgun)

Classificação: 18 anos

Terrazza 40

O Terrazza 40, o restaurante mais alto de Curitiba, realiza a festa de Réveillon pelo 11º ano consecutivo. No valor de R$ 890 por adulto, o jantar será servido em cinco etapas. A experiência começa com couvert de pães de fermentação natural e patê de tomate seco. Em seguida, os convidados desfrutarão de entradas, incluindo Crevette au Brie, Carpaccio, Insalata Siciliana, Wellington Suíno e queijos.

Para os pratos principais, uma seleção dos dez pratos mais pedidos da casa estará disponível, cada um poderá escolher o seu individualmente. O jantar será finalizado com sobremesas e mesa de frutas.

O cardápio inclui soft drinks, cervejas, café e licores e uma garrafa de vinho ou espumante por adulto. As vagas são abertas anualmente em agosto, exclusivamente por meio de venda online no site. Restam apenas 20% da capacidade total disponível.

Serviço Terrazza

Valores

Adulto: R$ 890,00

Adolescentes (10 a 17 anos): R$ 395,00

Crianças (4 a 9 anos): R$ 115,00

Crianças abaixo de 3 anos: Gratuito

O Terrazza 40 está localizado na Rua Padre Anchieta, 1287, Cobertura, no bairro Bigorrilho, em Curitiba.

Zapata

Para quem deseja celebrar a chegada de 2025 no ritmo mexicano, o Zapata Mexican Bar do Centro Cívico possui programação com Los Mariachis, fogos ecológicos, open food e open bar.

No dia 31 de dezembro a abertura da casa será às 19h, com pratos servidos à vontade até às 01h e open bar até às 02h. O valor do segundo lote está R$ 544,50 por adulto, crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 14 anos pagam meia no valor de R$ 272,25. As reservas são limitadas.

O local possui estacionamento no valor de R$ 20 durante todo o evento. Os lugares são limitados e é necessário realizar a reserva pelo WhatsApp: (41) 8536-9291.

Restaurante Nayme

Com imersão completa na cultura árabe, o Restaurante Nayme terá uma noite especial na virada do ano, entre 20h30 e 1h. O evento de Ano Novo terá open bar, open food e apresentações de dança do ventre.

Nos pratos principais, o buffet oferecerá pernil de cordeiro, mjadra, arroz de aletria, quibe cozido na coalhada, falafel e outras comidas típicas. Pudim de pistache, manjar libanês, mousse de chocolate e café árabe estão entre as opções de sobremesas.

O open bar incluirá vinhos tinto e branco, espumante, romã Gin, Drink Anfeh, Drink Bekaa e opções não alcoólicas. O valor do convite é R$ 400 por pessoa e as vagas são limitadas.

Nomaa Hotel

O Nomaa Hotel, no bairro Batel, realizará a Ceia de Ano Novo a partir das 20 horas, com música ao vivo nos ritmos de blues e jazz. O menu contará com mesa de antipastos, entrada, prato principal e sobremesa.

As bebidas não estão inclusas. O valor por pessoa é R$ 480 com adição do 10%. As reservas devem ser feitas com o hotel.

O Nomaa Hotel fica na R. Gutemberg, 168, no bairro Batel, em Curitiba.

Bourbon Hotel & Suítes Curitiba

A festa de Réveillon do Bourbon Hotel & Suítes Curitiba contará com antepastos, saladas, mesa de sushi, pratos quentes, trinche (prime rib assado em baixa temperatura aos molhos tartufo, Dijon e chimichurri) e sobremesas.

A banda Mamba Jazz & Blues tocará no início da noite e, à meia-noite, os convidados poderão celebrar a chegada de 2025 com open bar. Após a virada, a festa será embalada por DJ.

O evento custa R$ 880 por pessoa com adição de 10%. O Bourbon Hotel & Suítes Curitiba fica R. Cândido Lopes, 102 , no Centro de Curitiba.