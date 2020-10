A retenção de líquidos existe ou é apenas uma forma de desculpa para os quilinhos extras? A resposta é que ela existe sim e que é preciso tomar alguns cuidados. E a principal época do ano em que ocorre a retenção de líquidos é no verão, devido ao calor excessivo, que provoca inchaço no corpo.

Geralmente as mulheres acabam sendo mais afetadas pela retenção, principalmente pelas alterações hormonais causadas pela menstruação e pela gestação. Entre as partes do corpo mais afetadas estão pernas e barriga, mas o líquido pode se distribuir por todo o corpo, como mãos e, inclusive, o rosto. O líquido é retido pelo organismo resulta da ineficácia do corpo em fazer a limpeza necessária para eliminar as toxinas.

A acumulação de líquidos no organismo, segundo Tatiana Bergler, nutricionista clínica do Hospital Marcelino Champagnat, ocorre entre as células, no espaço chamado interstício. “Há o extravasamento de um líquido, pobre em proteínas do sangue, que sai dos vasos sanguíneos e vai para o tecido subcutâneo”, diz ela.

Apesar de depender de cada organismo e da causa, segundo Tatiana a retenção de líquidos pode representar um aumento do peso, como no período menstrual, de em média de 1kg a 3kg em seu peso total na balança. Para evitá-la, a causa deve ser identificada para que seja feito o tratamento adequado, porém ter uma alimentação equilibrada (ver lista abaixo) , hidratação adequada e atividade física podem ajudar.

Pra evitar a retenção

O médico nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), reforça que é preciso evitar alguns tipos de alimentos como açúcar refinado. “Evitar alimentos ultraprocessados e açúcar refinado, fazer drenagem linfática e beber dois litros de água diários são medidas fundamentais para reduzir a retenção. Vale investir em chás e sucos diuréticos, como cavalinha, gengibre, melancia e abacaxi”, diz Ribas Filho.

Além disto, a pratica de exercícios é fundamental, pois melhoram a circulação sanguínea e, ajuda a eliminar os líquidos em excesso. A retenção pode ser sintoma de uma doença importante e o ideal é sempre consultar um médico para a avaliação do quadro clínico.

Alimentos que estimulam a retenção de líquidos

Alimentos com muito sal e sódio

Alimentos industrializados e com corantes

Fast food

Embutidos

Enlatados

Alimentos ricos em açúcar refinado

Alimentos que previnem a retenção de líquidos

Ervas aromáticas, que substituem o sal

Frutas

Legumes

Verduras

Grãos integrais

Oleaginosas

Proteínas magras

Alimentos ricos em potássio ajudam na regulação do organismo, sendo algumas fontes banana, alface, batata, abacate, espinafre