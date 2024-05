Restaurante na Ópera de Arame cria noite de vinho e pintura na taça

A já consagrada noite temática Art & Wine, que convida os clientes do restaurante Ópera Arte da Ópera de Arame a soltarem a criatividade enquanto provam os mais saborosos pratos da culinária contemporânea, está de volta em um formato inédito e curioso.

No próximo dia 10 de maio, a 5ª edição do Art & Wine vai oferecer aos clientes a possibilidade de pintarem diretamente na taça do vinho, e não em uma tela em branco. Pode parecer curioso, mas este novo formato mostra que o belo acessório para se provar os melhores rótulos também pode se transformar em uma obra de arte que vai ficar marcada na memória para sempre.

“Desta vez, mergulharemos na arte da pintura na taça para celebrar uma noite única, inesquecível, repleta de arte, vinho, gastronomia e criatividade à beira do deslumbrante lago da Ópera de Arame”, explica Giuliano Pilagallo, sócio do restaurante.

O restaurateur convida os clientes a despertarem sua imaginação para não apenas degustarem pratos excepcionais, mas também se tornarem os próprios criadores de obras de arte.

Esta nova edição do Art & Wine vai oferecer um couvert especialmente preparado para a noite, com um trio de bruschettas de figo, caprese e parma, acompanhado de uma seleção de vinhos – meia garrafa de tinto ou branco –, juntamente com todos os materiais necessários para os convidados alternarem entre apreciar uma garfada da culinária requintada do Ópera Arte e dar as pinceladas na taça “em branco” – ou transparente mesmo, pronta para receber as cores.

Garanta seu lugar na nova edição do Art & Wine a R$ 129 por pessoa, com reservas pelo número (41) 99999-2091.

Sobre o Ópera Arte

Aberto desde 2018 no mais belo cartão postal de Curitiba, o Ópera Arte da Ópera de Arame une o que há de melhor da gastronomia contemporânea com um toque cultural que é a cara do famoso teatro curitibano. Recentemente, o restaurante foi agraciado pelo Prêmio TopView Gastronomia como o melhor de Curitiba para levar um turista.

O time de chefs e promotores do Ópera Arte prepara, a cada dia da semana, uma seleção de pratos e atrações para que o cliente leve na memória a experiência que teve ao visitar o importante cartão-postal de Curitiba.

E, para qualquer momento do dia entre uma visita e outra aos pontos turísticos, o restaurante também tem um amplo cardápio de petiscos e sanduíches, servidos durante a semana e nos fins de semana. Aos sábados, domingos e feriados, o Ópera Arte serve um amplo buffet com pratos típicos do estado, como o Barreado, e do país, como a Feijoada.

Uma vez por semana, o Ópera Arte abre para o jantar entre quinta e sábado (verifique no Instagram a programação noturna), além de ocasiões especiais com jantares étnicos e atrações culturais de diferentes povos do mundo.

Serviço

O restaurante Ópera Arte está localizado na Ópera de Arame, na Rua João Gava, 920, Abranches. Outras informações no (41) 99999-2091, e no Instagram @opera_arte.

