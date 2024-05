Restaurante “escondido” no coração de Curitiba tem sabor e histórias pra contar

Localizado na Rua São Francisco, uma das mais charmosas e icônicas do Centro Histórico de Curitiba, está localizado o Multiespaço São Francisco 179. A “vilinha” encravada nas construções antigas da região abriga uma rua interna que conduz os visitantes ao Restaurante Tijolo, uma opção interessante para quem quer comer bem a um preço justo, num ambiente acolhedor e seguro.

Aberto em 2019, o espaço leva cliente a um lugar diferente, quase exclusivo. As mesas no jardim são convidativas, mas as dos salões transportam os visitantes ao passado. Na construção funcionava uma fundição e o ateliê do artista plástico Ricardo Tod, criador a famosa escultura que fica na “Fonte da Memória”, popularmente conhecida como “Cavalo Babão“, um dos símbolos do Largo da Ordem. Em uma das paredes está o rascunho da obra de arte e no teto ainda podem se ver as roldanas usadas para içar a pesada estrutura de metal.

+ Leia mais: Especial de aniversário: o bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça

Essa sensação de volta ao passado se percebe também na Rua São Francisco. Dona de um por do sol incrível, ela tem apenas duas quadras, é feita de paralelepípedos e ostenta nas paredes de suas construções um pouco da história da cidade: argolas usadas para amarrar cavalos no início do século passado.

O restaurante

A proposta do restaurante é ser inclusivo, do atendimento ao público, passando, pelo cardápio (40% de opções vegetarianas ou veganas), O cardápio completo (que inclui preparos de carnes, aves, peixes e massas) é servido o dia todo, das 11h30 às 22 horas, de terça a domingo. No menu executivo, um prato especial, servido no almoço (das 11h30 as 15h) tem preço fixo de R$ 37.

O empresário Mario Nicolau, dono do restaurante, aposta no conceito “slow food”. que fala sobre apreciar os sabores com calma, transformando a refeição numa experiência. Entre os carros-chefes da casa estão a “Salada Tijolo”, feita com grãos, e o “Contrafilé Caçador”, prato que surgiu a partir de uma pesquisa sobre os colonos, que é servido com milho verde, brócolis e outros vegetais. O cliente pode escolher a qualquer hora do dia risotos, massas, sanduíches e petiscos.

+ Veja também: Com pai e filho no balcão, Bar do Cardoso ganha fama de Rei do Torresmo em Curitiba

O bar de drinques do Tijolo tem uma história curiosa no que diz respeito ao seu nome. Chamado de “Lourdinha, tô pronto”, ele faz homenagem ao avô de Nicolau, chamado Lutegardes. A frase que dá nome ao espaço era dita a sua esposa, Maria de Lourdes, quando ele já estava “animado” pelos aperitivos etílicos consumidos em um dia qualquer do passado.

A carta de coquetéis tem clássicos e algumas novidades. No happy-hour, que vai das 16 às 20 horas, várias bebidas têm promoção de 50%.

Outras atrações

Além do Tijolo, Nicolau administra o multiespaço São Francisco 179, onde está seu restaurante. Em quase oitocentos metros quadrados de construção funcionam outras operações independentes, que se complementam de forma harmônica.

Logo na entrada tem a Utopia Tropical, uma fábrica de chocolates, com o conceito de bean to bar. No espaço interno tem o Royalty Café, que é uma cafeteria de cafés especiais com torrefação própria, que serve cafés e drinks. E na parte superior, tem a Área de Eventos, com 210 metros quadrados, com estrutura pronta de bar, varanda e galpão principal que é alugada, sob demanda para festas e eventos artísticos variados.

O Restaurante Tijolo fica na Rua São Francisco 179, Centro Histórico. O telefone para informações é o Whastapp 41 98871-0497.ç

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!