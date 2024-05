SKF expõe lançamentos e portfólio completo de linha leve e pesada

A SKF – uma das principais fabricantes globais de peças para o setor automotivo, em rolamentos, tensionadores e polias, com amplo destaque em diversas linhas de produtos – lança novas tecnologias durante a feira Autopar 2024, que ocorre de 8 a 11 de maio, no Expotrade Pinhais, Curitiba (PR). As novidades e demais soluções automotivas do portfólio da empresa, voltadas para as linhas leve, pesada e agrícola, podem ser conferidas no estande 92L.

Os lançamentos da empresa que serão apresentados durante a Autopar, são os kits de rolamentos e cubos de roda (VKBH), as polias e os tensores das linhas leve e pesada (VKM), além do kit de corrente sincronizadora (VKML). A companhia também fará a exposição de diversos produtos para sistemas de motores, transmissão, suspensão e direção, embreagem, graxas e ferramentas automotivas.

“A SKF estará presente na Autopar 2024 com o objetivo de reforçar seu posicionamento de marca na região sul do Brasil, considerada um dos polos econômicos mais importantes para os negócios da empresa no país. Durante o evento, apresentaremos nosso portfólio completo de produtos para linhas leve, pesada e agrícola, além de estabelecer uma intensa troca de experiências e novas conexões com mecânicos, varejistas de autopeças, distribuidores automotivos e frotistas, bem como com consumidores finais e potenciais clientes da marca”, esclarece Michel Vences, diretor comercial de Aftermarket Automotivo América Latina da SKF.

A SKF apresentará, também durante a Autopar, o programa SKF Center, composto por uma rede de oficinas credenciadas à marca SKF em todo o Brasil. “Este programa é direcionado ao mecânico automotivo independente, visando promover sua diferenciação como especialista em produtos SKF, com o objetivo de elevar o nível de profissionalização das oficinas e compartilhar conhecimento”, declara Michel.

Três principais lançamentos:

Kits de Rolamento e Cubos de Roda (VKBH): Pioneira em todos os principais avanços tecnológicos dos rolamentos de roda, a SKF fornece soluções para a maioria dos fabricantes originais de automóveis do mundo. O novo kit VKBH está sendo lançado para facilitar o reparo por completo, tendo em vista que é tecnicamente recomendada a substituição do cubo de roda junto com o rolamento, garantindo desta forma a compatibilidade perfeita entre as peças.

“Por se tratar de um componente essencial para a segurança veicular, o cubo é submetido a um processo de fabricação rigoroso, a fim de garantir a eficiência em condições adversas. Ele passa por etapas de forjamento, tratamento térmico, usinagem, retificação e polimento. Esses passos visam assegurar a performance elevada dos produtos e uma resistência mecânica superior, resultando na ampliação da vida útil do produto”, pontua o diretor.

Polias e Tensores linha leve e pesada (VKM): O sistema de sincronismo do motor é uma parte crucial para o perfeito funcionamento do veículo. Entre os componentes, as polias e os tensores são essenciais para mantê-lo em pleno funcionamento, ajudando na performance de vários outros sistemas acessórios, como alternador, compressor de ar-condicionado, bomba de água e direção assistida.

“Se algum destes componentes falhar poderá causar desgaste excessivo, perda de eficiência na transmissão de potência e até avarias no motor do veículo. As soluções em polias e tensores da SKF são ideais para um sistema de transmissão perfeito, seja em motores básicos até motores de alto desempenho, contribuindo para a eficiência global do sistema, economia de combustível e menor emissão de poluentes”, destaca.

Kit de Corrente Sincronizadora (VKML): Os kits de corrente da SKF são fabricados em polímeros reforçados com fibra de vidro e produtos em aço, tratados termicamente para suportar condições extremas do motor.

“Nossos produtos do sistema de sincronismo são referência no mercado, pois oferecem qualidade superior e alta durabilidade, sendo ideais para o funcionamento perfeito do conjunto e o ótimo desempenho do motor. A fabricação destes componentes possui precisão elevada e tratamentos térmicos para aumentar sua vida útil”, enfatiza o executivo. (Fotos: SKF/Divulgação).