Restaurante Dundee fecha em Curitiba e grupo Madero abre outro no local

O Grupo Madero está desde o começo do mês de abril (7) com um novo Jeronimo, no bairro Água Verde, em Curitiba. O espaço tem capacidade para receber até 109 pessoas simultaneamente e ocupa uma área de aproximadamente 280m². No mesmo local que agora está o Jerônimo funcionada um Dundee, restaurante do grupo especializado em frango frito no balde entre outros lanches.

Ao entrar no espaço, os clientes podem ter acesso a totens de autoatendimento para que possam fazer seus próprios pedidos, conferir o menu e personalizar a refeição. Aliás, uma das dicas é frango empanado e crocante servido no balde, além de sanduíches como o de sobrecoxa desossada crocante. Atualmente, são sete operações da marca Jeronimo em Curitiba.

No cardápio o carro-chefe é o Cheeseburger que tem como um dos segredos o pão: tipo brioche. Segundo o grupo entra as novidades do cardápio está o frango no balde, que era servido no Dundee. São tirinhas ou pedaços de frango empanados e crocantes servidos no balde. Há também os sanduíches como o Cheese Chicken Crispy e o Cheese Chicken Crispy Bacon, além do sanduíche de sobrecoxa desossada crocante.

Fim do Dundee?

O Dundee Chicken & Burgers, do Grupo Madeiro surgiu em 2018 para ter valores abaixo de outros restaurantes da rede. Só para ter uma ideia, o preço em média era 60% mais baixo em comparação ao Madero. Em Curitiba, o local ocupou o mesmo endereço agora usado pelo novo Jeronimo.

A Tribuna do Paraná entrou em contato por e-mail com a assessoria de imprensa do Madero para saber se o Dundee acabou ou vai para outro local na cidade. A resposta não chegou até a publicação desta reportagem.

