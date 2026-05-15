Refúgio ecológico a 40km de Curitiba tem cachoeira e café rural

O Recanto Salto Boa Vista, situado em Bateias, distrito de Campo Largo, a aproximadamente 40 quilômetros de Curitiba, se destaca como refúgio ecológico que une visitação turística e preservação ambiental. Criado em 2001 como propriedade familiar, o espaço abriu as portas ao público em 2020, transformando-se em destino para quem busca conexão com a natureza.

Localizado em área de mata nativa preservada, o refúgio abriga espécies raras e mantém grande parte de sua extensão protegida, com acesso controlado a apenas uma fração do território. A proposta central busca permitir que natureza e visitantes coexistam de maneira respeitosa e sustentável.

Com nove trilhas sinalizadas, mirantes a mais de 1.100 metros de altitude e a maior cachoeira da região metropolitana de Curitiba, o Recanto recebe milhares de visitantes mensalmente, especialmente em períodos de alta temporada. O crescimento da procura reforça a necessidade de equilibrar acesso e conservação, desafio comum a destinos naturais em expansão.

Ao mesmo tempo em que amplia sua estrutura e experiências, o refúgio ecológico mantém como princípio a mínima intervenção ambiental, priorizando práticas como reutilização de água, uso de energia solar e proteção integral de áreas sensíveis.

Turismo rural integra experiência gastronômica

O turismo rural ganha protagonismo no local, ampliando a conexão do visitante com o território. A produção local, incluindo mel, integra a vivência proposta pelo espaço e reforça a valorização de práticas tradicionais e sustentáveis, aproximando o público da origem dos alimentos e da cultura regional.

A principal virada de chave do projeto aconteceu com a criação do Café Rural, que passou a traduzir essa conexão de forma sensorial. “Percebemos que a conexão com a natureza poderia ir além do visual, ela também poderia acontecer através do paladar”, afirma Gelasko.

Distanciando-se do tradicional café colonial, o Café Rural do Recanto valoriza experiência autêntica e regional, com preparos artesanais que resgatam receitas e sabores locais. Servido em formato de mesa farta, o espaço reúne opções variadas de doces e salgados, além de pratos quentes que complementam a experiência gastronômica em meio à natureza.

Essa mudança trouxe nova dimensão para o Recanto, transformando a visita em experiência completa onde o visitante não apenas vê e sente a natureza, mas também a prova. “Hoje, a experiência vai muito além da paisagem. O visitante vive o ambiente em diferentes sentidos, com calma, tempo e conexão real com o espaço”, destaca o administrador.

Incidente reforça importância da consciência ambiental

Recentemente, um episódio alertou sobre os limites dessa convivência harmônica. Visitantes realizaram oferendas em área do Recanto, provocando princípio de incêndio. As chamas foram rapidamente controladas dentro da propriedade, sem maiores danos, mas o caso evidenciou riscos significativos ao ecossistema local.

“A situação foi controlada com rapidez, mas poderia ter tomado proporções muito maiores, principalmente por estarmos em uma área de preservação com vegetação sensível. Esse tipo de prática exige reflexão sobre responsabilidade coletiva”, afirma Tobias Gelasko, administrador do Recanto Salto Boa Vista.

Outra preocupação recorrente envolve intervenções diretas na vegetação, como marcações em troncos de árvores, prática que compromete a saúde das espécies e descaracteriza o ambiente natural.

Diante desse cenário, o Recanto vem reforçando seu papel educativo junto aos visitantes, adotando abordagem orientativa desde a chegada. Informações sobre conduta ambiental, níveis de trilhas e preservação são compartilhadas no check-in, buscando sensibilizar o público sobre a importância de atitudes responsáveis durante a visita.

O episódio recente, longe de comprometer a operação, passa a ser tratado como ponto de inflexão para fortalecer o diálogo com o público. A expectativa é que a conscientização avance na mesma medida em que cresce o interesse por destinos naturais. “Mais do que um local de visitação, o Recanto é um espaço de aprendizado. Preservar não é apenas uma responsabilidade da gestão, mas de todos que passam por aqui”, conclui Gelasko.