Top 5 carros mais buscados em quatro cidades do Paraná

Mesmo descontinuado, o Gol segue na liderança das buscas por veículos usados em Curitiba, Maringá, Londrina e Ponta Grossa. A preferência reforça a procura por carros com histórico consolidado, manutenção acessível e boa liquidez no mercado de seminovos. Além do Gol, o levantamento aponta a presença frequente de hatches compactos e sedãs de entrada entre os veículos mais buscados, como Chevrolet Onix, Renault Sandero e Volkswagen Voyage.

O padrão se repete nas diferentes cidades e reforça a centralidade do custo-benefício na decisão de compra. Porém, há sinais de mudança em alguns mercados. Em Maringá, por exemplo, aparecem entre os destaques o Jeep Commander e o Chevrolet Astra, enquanto em Ponta Grossa a picape Chevrolet S10 figura entre os mais procurados.

Os dados indicam uma abertura gradual para veículos de categorias superiores, especialmente fora das capitais. Joinville é a única exceção no levantamento e não tem o Gol como líder. Na cidade catarinense, o ranking é liderado por Volkswagen Golf, Ford Fiesta e Peugeot 208, sinalizando um perfil de consumo mais diversificado.

O consumidor do Sul mantém um comportamento bastante racional. Mesmo com mais opções disponíveis, os modelos já consolidados seguem liderando as buscas porque oferecem previsibilidade de custo e facilidade na revenda, afirma Jefferson Rocha, CEO do SóCarrão.

Veja o ranking completo por cidade:

Paraná

Curitiba: Gol, Onix e Sandero

Gol, Onix e Sandero Londrina: Gol, Voyage e Toro

Gol, Voyage e Toro Maringá: Astra, Commander e Gol

Astra, Commander e Gol Ponta Grossa: Gol, Onix e S10

Santa Catarina

Florianópolis : Gol, Mobi e Onix

: Gol, Mobi e Onix Joinville: Golf, Fiesta e 208

Rio Grande do Sul

Porto Alegre: Gol, Onix e Voyage

Compra digital ganha força e molda comportamento

Os dados também refletem a consolidação da jornada digital na compra de veículos. Criado em Curitiba em 2003, o Só Carrão é hoje o maior marketplace da Região Sul do País e reúne cerca de 60 mil veículos anunciados por mês e mais de 1.500 lojas cadastradas. A plataforma já concentrou mais de 8 milhões de veículos e hoje registra cerca de 1 milhão de acessos mensais, sendo quase 75% deles via celular.

“O consumidor chega cada vez mais informado ao momento da compra. A pesquisa online passou a ser uma etapa central do processo, e isso muda a dinâmica do mercado”, afirma Rocha.