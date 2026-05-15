Marcha para Jesus e obras na Linha Verde desafiam motoristas no fim de semana

O trânsito em Curitiba exige atenção redobrada nos próximos dias devido a uma combinação de grandes eventos religiosos e o avanço de obras estruturantes. O principal destaque é a Marcha para Jesus, que deve mobilizar milhares de fiéis e causar bloqueios extensos entre o Centro e o Centro Cívico neste sábado (16/05).

Além disso, o início de uma nova fase nas obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro traz interdições permanentes no Capão Raso, afetando diretamente quem utiliza a Linha Verde e ruas adjacentes.

BLOQUEIOS E EVENTOS

Marcha para Jesus 2026

Data: Sábado, 16 de maio.

Sábado, 16 de maio. Local: Saída da Praça Santos Andrade, seguindo pela Rua Barão do Rio Branco, Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salette.

Saída da Praça Santos Andrade, seguindo pela Rua Barão do Rio Branco, Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salette. Duração: Das 08h às 20h (bloqueios graduais).

Das 08h às 20h (bloqueios graduais). Impacto: Interdição total do eixo central que liga o Centro ao Centro Cívico. Motoristas devem evitar a região e utilizar vias como a Rua Mariano Torres e a Rua Brigadeiro Franco como alternativas.

Eventos do Maio Amarelo (Blitze Educativas)

Data: 15 a 18 de maio.

15 a 18 de maio. Local: Diversos pontos, incluindo República Argentina (próximo à Água Verde) e Avenida Paraná (próximo ao Hospital de Reabilitação).

Diversos pontos, incluindo República Argentina (próximo à Água Verde) e Avenida Paraná (próximo ao Hospital de Reabilitação). Duração: Períodos curtos (aproximadamente 2 horas por ação).

Períodos curtos (aproximadamente 2 horas por ação). Impacto: Lentidão pontual devido à abordagem de ciclistas e motoristas.

OBRAS E INTERVENÇÕES

Trincheiras da Estação Vila São Pedro (Linha Verde)

Data: A partir de sexta-feira, 15 de maio.

A partir de sexta-feira, 15 de maio. Local: Rua Marechal Althayr Roszanniy, no trecho entre a Linha Verde e a Rua Jovina de Oliveira Karan.

Rua Marechal Althayr Roszanniy, no trecho entre a Linha Verde e a Rua Jovina de Oliveira Karan. Duração: Prazo indeterminado (etapa de construção).

Prazo indeterminado (etapa de construção). Impacto: Bloqueio total do trecho. O motorista que acessa o Capão Raso vindo da Linha Verde precisará buscar desvios sinalizados por ruas locais.

Pavimentação no Santa Cândida

Data: De 16 a 23 de maio.

De 16 a 23 de maio. Local: Rua Capitão Manoel Pacheco da Costa, entre a Rua José Nicoletti e a Avenida Anita Garibaldi.

Rua Capitão Manoel Pacheco da Costa, entre a Rua José Nicoletti e a Avenida Anita Garibaldi. Duração: Uma semana.

Uma semana. Impacto: Bloqueio para asfalto. O acesso à Anita Garibaldi por esta via estará impedido, sendo necessário o uso de ruas paralelas.

MUDANÇAS DE SENTIDO

Binário no Capão Raso

Data: Em vigor desde quinta-feira, 14 de maio.

Em vigor desde quinta-feira, 14 de maio. Local: Ruas do entorno da Vila São Pedro.

Ruas do entorno da Vila São Pedro. Duração: Permanente.

Permanente. Impacto: Alteração de sentido para viabilizar o fluxo das máquinas e o novo projeto viário da região. Recomenda-se cautela redobrada aos moradores.

TRANSPORTE COLETIVO

Alterações de Itinerário (Obras e Eventos)

Data: 15 e 16 de maio.

15 e 16 de maio. Linhas Afetadas: 030-Interbairros III, 526-Itamarati/V. São Pedro, 625-Gramados, 665-Vila Rex e Linha 260-Mal. Hermes/Sta. Efigênia.

030-Interbairros III, 526-Itamarati/V. São Pedro, 625-Gramados, 665-Vila Rex e Linha 260-Mal. Hermes/Sta. Efigênia. Impacto: As linhas que atendem o Capão Raso e o Santa Cândida terão desvios fixos por conta das obras. No sábado, dezenas de linhas que passam pelo Centro Cívico sofrerão desvios temporários durante a Marcha para Jesus. Consulte os cartazes nos ônibus ou o aplicativo da URBS.