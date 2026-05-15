Curitiba terá sexta-feira chuvosa com temperaturas amenas e céu encoberto

A previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira indica um dia chuvoso e com céu completamente encoberto. Os curitibanos devem se preparar para um clima típico de outono, com chuva leve ao longo do dia e temperaturas amenas que variam entre 13,3°C e 15,8°C. A sensação térmica permanecerá próxima aos valores reais, garantindo um dia fresco na capital paranaense.

Durante o período diurno, o clima em Curitiba será marcado por chuva leve com 65% de probabilidade de precipitação. A previsão indica acúmulo de 7,42 milímetros de água, quantidade considerável para manter guarda-chuvas por perto. A umidade relativa do ar ficará bastante elevada, atingindo 93%, o que contribui para aquela sensação de ar mais pesado e úmido característica de dias chuvosos.

Os ventos soprarão de nordeste com velocidade de 5 km/h, podendo ter rajadas de até 13 km/h. A cobertura de nuvens será total, com 100% do céu encoberto, e há apenas 10% de chance de trovoadas. O índice ultravioleta (UV) ficará em apenas 1, considerado baixo, dispensando maiores cuidados com proteção solar devido à forte nebulosidade.

Para o período noturno, o tempo em Curitiba apresenta melhora gradual, com redução da intensidade da chuva. A probabilidade de precipitação cai para 35%, com acúmulo previsto de 1,56 milímetros. O céu permanecerá nublado com cobertura total de nuvens, e a umidade relativa do ar subirá ainda mais, alcançando 96%. Os ventos mudarão para leste-nordeste, mantendo velocidade de 6 km/h com rajadas de 11 km/h.

Vale destacar que a lua estará na fase minguante, com nascer previsto para às 5h16 e pôr do sol ocorrendo às 17h39. O amanhecer acontece às 6h47, proporcionando aproximadamente 10 horas e 52 minutos de luz natural. Para quem precisa se deslocar pela cidade, o conselho é sair preparado com agasalho leve e proteção contra a chuva, especialmente durante a manhã e tarde quando a precipitação será mais intensa.