Suspeito de mandar matar ex-funcionário, CEO de empresa é vítima de extorsão, diz defesa

A defesa do empresário Oséias Gomes, CEO da rede odontológica Odonto Excellence, se manifestou publicamente, nesta quinta-feira (14/05), após a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Paraná que o indiciou como suposto mandante do assassinato de José Claiton Leal Machado, ocorrido em 19 de abril de 2022, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Em nota enviada à imprensa, os advogados afirmam que o empresário é inocente e sustentam que ele próprio estaria sendo vítima de extorsão por parte dos envolvidos no caso.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito conduzido pela 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa (13ª SDP) concluiu que há elementos probatórios que apontam Oséias como “mandante intelectual e financiador” do homicídio. O relatório final já foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Em resposta, o escritório Dalledone & Advogados Associados contestou a versão apresentada pela investigação.

“Oseias foi vítima de criminosos, que estavam lhe extorquindo e visavam ganhos financeiros eternos. Trata-se de uma grande trama que será desvelada em breve”, afirma a defesa em nota assinada pelo advogado Claudio Dalledone Junior. O advogado também destaca que o empresário “é íntegro, honesto, sem qualquer antecedente criminal e nunca teve qualquer motivo para mandar matar a vítima. Isso é um absurdo”.

O caso voltou a repercutir nesta semana após a Polícia Civil detalhar a conclusão das investigações sobre o assassinato de José Claiton Leal Machado, morto em frente à própria residência, em uma emboscada. Conforme a PCPR, o crime teria sido motivado por conflitos empresariais envolvendo a vítima e o agora indiciado. A investigação aponta divergências relacionadas ao controle da empresa e à abertura de uma clínica concorrente.

A polícia afirma ainda ter identificado movimentações bancárias consideradas suspeitas entre contas ligadas ao empresário e pessoas apontadas como operadores logísticos da execução, em datas próximas ao homicídio, somando valores utilizados para o custeio da operação e pagamento dos executores.

Diante dos fatos, o investigado foi indiciado pela prática de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal, por motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O inquérito também relembra que outros envolvidos já haviam sido identificados ao longo da investigação. Diones Henrique Rodrigues Raimundo, apontado como executor direto do homicídio, foi indiciado e condenado pelo crime. Já Wallax Alves da Silva e João Victor da Gama Cezário foram pronunciados pelo delito e aguardam julgamento de recursos em liberdade. O suposto coordenador da ação, Paulo Santos da Silva, conhecido como “Pastor Paulo”, também indiciado e pronunciado, segue foragido.

Trajetória de Oséias Gomes como CEO da Odonto Excellence

Empresário conhecido no setor odontológico, Oséias Gomes é fundador e CEO da Odonto Excellence, rede de franquias odontológicas criada em Ponta Grossa e que expandiu atuação para diferentes regiões do país. Além da atuação empresarial, também é escritor e palestrante na área de gestão e empreendedorismo, com livros publicados sobre expansão de negócios. Até então, ele não possuía antecedentes criminais, conforme destacou a própria defesa.

“Agora, caberá ao Ministério Público analisar o relatório policial e decidir sobre eventual oferecimento de denúncia à Justiça”, comenta o delegado Luís Gustavo Timossi, responsável pelo Setor de Homicídios da 13ª Subdivisão Policial (SDP).