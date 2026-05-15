Vinada Cultural tem receitas exclusivas e sabores do mundo todo

Nos dias 23 e 24 de maio, das 11h às 19h, a Praça Afonso Botelho, no Água Verde, recebe a 9ª edição da Vinada Cultural, um evento que une o tradicional cachorro-quente curitibano com arte urbana, música e cultura local. Com sanduíches a preço único, a expectativa é atrair 8 mil pessoas.
O festival gastronômico eleva o nível do “dogão” de rua a outro patamar ao convidar chefs renomados para apadrinharem as receitas pensadas para a Vinada, garantindo um toque gourmet em cada preparo. Os participantes trazem receitas exclusivas para os dois dias, com preço fixo de R$ 29 para adultos e uma versão kids por R$ 19.
Conheça abaixo cada uma das operações de cachorros-quentes que compõem a Vinada Cultural 2026 e quais serão os lanches disponíveis no evento.
Dogzera (Burguer Bar)
- Dogzera Fritas Insano: Pão macio, 2 vinas, maionese Hellmann’s, batata frita, cheddar cremoso e crispy de bacon.
- Dogzera Gratinado Especial: Pão macio, 2 vinas, maionese Hellmann’s, creme de queijos, cebola caramelizada e mussarela maçaricada.
- Dogzera Kids: Pão macio, 1 vina, maionese Hellmann’s, ketchup Hellmann’s e batata palha.
Donas do Sabor
- Dog Grill Bacon: Pão, 2 vinas, maionese de alho-poró Hellmann’s, cebola caramelizada no melado, bacon crispy, cream cheese e queijo maçaricado.
- Combo Kids: Pão, 2 vinas, maionese de alho-poró Hellmann’s e batata palha (acompanha massinha de modelar).
Dont Stop Hot Dog
- Hot Dog Strogonoff: Pão, maionese Hellmann’s, vina, milho, batata palha extra fina e strogonoff de carne.
- Hot Dog Bacon Cheddar: Pão, maionese Hellmann’s, vina, milho, cheddar cremoso e batata palha.
- Hot Dog Nachos (Kids): Pão, maionese Hellmann’s, vina, milho, cheddar cremoso e Doritos.
Essen Biergarten
- Dog Alemão: Pão bávaro, salsicha artesanal tipo Frankfurt, coleslaw, relish de pepino e mostarda escura Hellmann’s.
- Dog Alemão Kids: Pão bávaro, salsicha artesanal tipo Frankfurt, ketchup Hellmann’s e mostarda Hellmann’s.
- Torta Alemã: Camadas de bolacha, creme branco, creme de chocolate e ganache meio amargo.
Expresso Lovizotto
- Hot Dog Paulista: Pão, vina, maionese, mostarda e ketchup Hellmann’s, milho, batata palha, purê de batata, queijo ralado e farofa de bacon.
- Hot Dog Mexicano: Pão, vina, maionese, mostarda e ketchup Hellmann’s, milho, carne moída especial, cheddar e nachos.
- Hot Dog Kids: Pão, vina, maionese, mostarda e ketchup Hellmann’s com batata palha ou nachos.
Felipão Dogueria
- Felipão Tradicional: Pão caseiro, purê de batata, 2 vinas, vinagrete, batata palha, mussarela e maionese Hellmann’s (tradicional ou alho).
- Felipão Corn Bacon: Pão caseiro, 2 vinas, cebola roxa, milho crocante, bacon, provolone ralado e barbecue ou maionese Hellmann’s.
- Felipão Kids: Pão caseiro, maionese Hellmann’s, 1 vina, batata palha e mussarela.
Green Dog
- Gofo: Pão ultra macio, linguiça defumada, vinagrete assado de pinhão e praliné de castanha de caju.
- Nhatacas: Pão ultra macio, 2 vinas, gorgonzola, catupiry e castanha de caju.
- Pocket Lhomo (Kids): Pão ultra macio, 1 vina, bacon e molho especial Hellmann’s.
Meia Boca
- Duplo Suíno: Pão francês, 2 vinas, maionese caseira, pernil desfiado chapeado com tomate e cebola, vinagrete e mostarda.
- Pressata Dog: Massa de pizza de fermentação natural, 2 vinas, frango desfiado, tomate, cebola, batata palha e catupiry.
Scooby Dog
- Scooby Parmegiana: Pão macio, 2 vinas, molho vermelho especial, queijo derretido, batata palha e queijo gratinado.
- Scooby Pernil Prensado: Pão macio, 2 vinas, pernil desfiado ao alho, barbecue Hellmann’s e batata palha.