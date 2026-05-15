Após cinco anos de obras, nova delegacia de Colombo segue sem data para abrir

Com previsão inicial de entrega em 2021, a Delegacia Cidadã de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), segue sem data confirmada de inauguração após cinco anos de obras. O projeto prevê reunir duas delegacias em um único espaço para facilitar a troca de informações e fortalecer a atuação da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Os impasses contratuais começaram há três anos, quando a administração rescindiu o contrato original. A equipe retomou e concluiu as obras em 2025. Apesar de a estrutura estar 100% pronta do ponto de vista técnico, ainda faltam finalizar trâmites administrativos para que o local esteja à disposição da população.

Segundo o Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), todos os testes operacionais já foram realizados. A estrutura passou por verificação de elevadores, ar-condicionado e transformadores. A Copel e a Sanepar também concluíram as ligações definitivas de energia e água, que já estão ativas.

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No momento atual, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) iniciou a instalação dos equipamentos que não faziam parte do contrato da obra para mobiliar o espaço. O investimento em mobiliário e rede lógica soma R$ 165 mil.

O valor inclui móveis, racks, equipamentos necessários para interligar computadores, além dos serviços necessários para ativar a infraestrutura tecnológica. Em nota enviada à Tribuna do Paraná, o governo afirma que a medida busca modernizar as unidades de segurança, melhorar as condições de trabalho e ampliar a eficiência no atendimento.

Obra já concluída. Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná Delegacia terá setor para atendimento de mulheres. Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

Durante essa etapa, o imóvel permanece sob responsabilidade da Sesp. Em seguida, após a instalação dos equipamentos, a unidade retorna à Secid para vistoria final, encerramento do contrato e emissão do Termo de Recebimento Provisório. A previsão é concluir esses trâmites em até 15 dias após a nova transferência.

Somente depois disso o prédio será entregue de forma definitiva à Sesp. A inauguração e o início do atendimento, no entanto, dependem do cronograma oficial, que o Governo ainda não divulgou.

Finalização da obra custou R$ 2,9 milhões

A administração firmou o contrato original em dezembro de 2019, com investimento previsto de R$ 3.630.134,81 e entrega estimada para 2021, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em maio de 2021, no entanto, o projeto estava em reta final, com cerca de 70% de execução. Nesse período, o valor já havia subido para R$ 4,5 milhões devido a reajustes e aditivos.

Apesar do avanço inicial, o ritmo desacelerou nos anos seguintes. Menos de 15% da construção foi executada nesse período e, por isso, a entrega acabou adiada. Em 2023, com 81% da construção concluída, o governo rescindiu o contrato de forma unilateral após a empresa sofrer sanções administrativas por descumprimento do cronograma.

O Governo firmou um novo contrato apenas em 2025, no valor de R$ 3.256.598,16. As obras retomaram no mesmo ano, com prazo de conclusão de até 270 dias a partir de 18 de fevereiro. Em janeiro deste ano, porém, um termo aditivo alterou os prazos previstos. O novo cronograma estendeu a execução até 15 de março de 2026 e prolongou a vigência do contrato até 13 de junho de 2027, antes prevista até fevereiro de 2027.

Outro termo aditivo, assinado em 7 de abril, modificou o valor do contrato, mas para R$ 2.985.874,07, cerca de 8% a menos do que o valor inicial. Segundo a Secid, a mudança ocorreu após a retirada de serviços que não precisaram ser executados.

Enquanto a delegacia segue sem inauguração, a Prefeitura de Colombo informou, por meio da Secretaria de Trânsito e Ordem Pública, que acompanha a situação. Intervenções no entorno da unidade estão em análise técnica.

Expectativa de moradores para nova delegacia é positiva

Mesmo com a entrega adiada, a expectativa dos moradores é positiva. Em 2025, Colombo registrou taxa de 12,46 crimes violentos letais por 100 mil habitantes, uma das três mais altas da RMC, conforme dados da Sesp. O índice ainda permanece acima da média de cidades vizinhas.

No mesmo ano, o município foi o terceiro da RMC com mais ocorrências de crimes contra o patrimônio, atrás apenas de São José dos Pinhais e Curitiba. Em média, houve um registro a cada 1 hora e 13 minutos. Colombo também ocupa a terceira posição nos crimes contra a pessoa.

O bairro onde a nova delegacia está instalada é considerado tranquilo pelos moradores. A unidade fica a cerca de 1,3 km da Delegacia do Alto Maracanã. Para comerciantes e moradores, a nova estrutura deve reduzir o tempo de resposta das forças de segurança e ampliar a sensação de proteção na região.

“Hoje, se precisasse de apoio policial, dependendo da situação, teria que se deslocar um pouco. A presença da delegacia já inibe muita coisa, então nos sentimos mais tranquilos no dia a dia”, afirma Luiz Eduardo, funcionário de uma assistência técnica em frente à nova unidade. Com o início das atividades, a expectativa também é de aumento no movimento do comércio local e atração de novos negócios.