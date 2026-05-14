Deltan, Gleisi, Filipe Barros e Graeml usam áudio de Flávio Bolsonaro para movimentar campanha

A divulgação do áudio do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pelo Intercept Brasil tem sido usado para movimentar a campanha política para o Senado no Paraná. Candidatos se posicionaram a respeito da situação.

A Tribuna do Paraná foi atrás do posicionamento dos principais candidatos ao Senado no Paraná sobre o caso. Confira a seguir:

+ Leia mais Novo Paraná critica vídeo de Zema contra Flávio Bolsonaro e reforça aliança com PL

Deltan Dallagnol diz que não houve crime

Em publicação em sua rede social, o pré-candidato ao Senado Deltan Dallagnol (Novo) comentou que o áudio do Flávio com Vorcaro não mostra crime, mostra um pedido de patrocínio privado sem contrapartida. “É o mesmo critério que a Lava Jato usou para não acusar Lula pelo filme da Odebrecht em 2009, quando Odebrecht, OAS e Camargo Corrêa patrocinaram a cinebiografia do seu chefe e depois faturaram bilhões em contratos do PAC”, divulgou o político.

Gleisi Hoffmann: “Bolsonaros se enrolam com o caso Master”

Também usando sua conta oficial no X, antigo Twitter, a senadora Gleisi Hoffmann (PT), disse que cada vez mais os Bolsonaros se enrolam com o caso Master. “Agora é o Marcello Lopes, escolhido para cuidar da publicidade do Bolsonarinho, o cara que foi estrategista de um plano contratado por Daniel Vorcaro para fazer ataques nas redes sociais contra o BC. Não adianta o Bolsonarinho pedir CPMI do Master em vídeos. Qdo podia fazer pra valer, na sessão do Congresso, se calou”.

Filipe Barros quer “separar inocentes dos bandidos”

Filipe Barros (PL) repostou em sua rede social um vídeo do Flávio Bolsonaro, em que ele pede a CPI do Banco Master.

No vídeo de Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à Presidência da República disse que a história envolvendo seu áudio com Vorcaro nada mais é que “um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai”.

Cristina Graeml afirma que não se analisa caso no impulso

A pré-candidata ao Senado Cristina Graeml (PSD) conta em sua rede social X que os áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro explodiram Brasília, movimentaram a imprensa e incendiaram as redes sociais. “A esquerda comemorou. A direita entrou em alerta. E muita gente já saiu decretando vencedores e derrotados. Mas política séria não se analisa no impulso”, analisou.

Paulo Martins (Novo) reposta postagem de Dallagnol

Sem fazer comentários, o pré-candidato Paulo Martins (Novo) compartilhou a publicação de Deltan Dallagnol (Novo) no X, antigo Twitter, defendendo a posição de que o áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro não mostra crime.

Luiz Carlos Hauly (Podemos), Alvaro Dias (MDB) e Alexandre Curi (Republicanos) não se pronunciaram nas redes sociais sobre o assunto.