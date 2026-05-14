Novo Paraná critica vídeo de Zema contra Flávio Bolsonaro e reforça aliança com PL

Um vídeo do pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), criticando Flávio Bolsonaro (PL) por um áudio em que ele pede dinheiro ao ex-banqueiro e dono do Master, Daniel Vorcaro, para pagar um filme sobre Jair Bolsonaro, não foi bem recebido pelo Diretório do Novo no Paraná.

De acordo com uma nota emitida pelo Novo Paraná, o vídeo de Zema foi precipitado e “gerou ruídos desnecessários em alianças já estabelecidas”. No Paraná, o Novo e o PL mantêm uma relação próxima, já que Deltan Dallagnol (Novo) pretende concorrer ao Senado com o apoio do Partido Liberal. Além disso, Sergio Moro (PL), que é pré-candidato ao governo do estado, também possui relação próxima com Dallagnol.

“Posicionamentos públicos dessa natureza devem observar alinhamento prévio com a convenção nacional do partido, o que não ocorreu neste caso”, diz a nota.

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O comunicado também destaca a aliança entre os partidos no estado, afirmando que a relação segue “sólida, fundamentada em diálogo, convergência de princípios e compromisso com resultados concretos para os paranaenses. Unidos pela oposição ao PT e ao ideário da esquerda, seguimos confiantes na força desse projeto para o estado”.

Em contrapartida, Zema sinaliza uma pré-candidatura para disputar, em 2026, o mesmo espaço político de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial.

No vídeo divulgado nas redes sociais, Zema “manda um recado” para Flávio. “Ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável, é um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil”, disse.

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Na quarta-feira (13/05), o site The Intercept Brasil divulgou mensagens e áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. No conteúdo, o senador pede dinheiro ao banqueiro para financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. A publicação motivou as críticas feitas por Zema.