Rede de fast-food mais lucrativa do mundo vai abrir 1ª loja em Colombo

A cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, vai ganhar sua primeira unidade do McDonald’s, uma das redes de fast-food mais famosas do mundo. A lanchonete será construída às margens da Estrada da Ribeira (BR-476), principal via de acesso ao município.

Representantes da marca no Paraná estiveram reunidos com o prefeito Helder Lazarotto e demais autoridades de Colombo para assinatura de um protocolo de intenções. Mais do que uma nova opção gastronômica e de lazer para os moradores da cidade, o novo Méqui deve gerar empregos para os moradores da região.

A assessoria do Méqui confirmou a chegada em Colombo, comemorando o fato de levar impacto econômico para a região. No entanto, não confirmou a data para inauguração. Segundo a Prefeitura, ela deve acontecer para o mês de outubro de 2026.

A rede já se faz representar em Colombo, no shopping local, mas apenas com um quiosque de sobremesas. Com 45 mil unidades em todo o mundo, o McDolnald’s é avaliada em 42,6 bilhões de dólares, com faturamento anual de quase R$ 27 bilhões.