Gigante da moda inaugura nova loja em tradicional shopping de Curitiba

A Levi Strauss & Co. acaba de inaugurar uma nova loja no Shopping Curitiba, levando à capital paranaense o conceito mais moderno da marca. Segundo a empresa, o espaço foi projetado para proporcionar uma experiência fluida, contemporânea e conectada ao consumidor, com layout clean e modular que valoriza a exposição dos produtos e torna a jornada de compra mais intuitiva.

A inauguração representa mais um avanço na estratégia da Levi’s de se aproximar do consumidor brasileiro de forma genuína, ampliando sua presença em diferentes polos e respeitando as particularidades de cada região. O Shopping Curitiba foi escolhido como ponto estratégico para essa conexão por sua forte ligação com a cidade e fluxo qualificado de público.

O portfólio da loja no Shopping Curitiba reúne toda a linha da Levi’s, incluindo jeanswear masculino e feminino, tops, trucker jackets e peças icônicas da marca. Entre os destaques estão os clássicos 501®, 511™ e 724™, além de coleções sazonais e colaborações especiais que atendem diferentes estilos e preferências.

Sustentabilidade e compromisso ambiental

A nova unidade também incorpora diretrizes globais de sustentabilidade, utilizando materiais mais responsáveis e soluções que contribuem para a redução do impacto ambiental da operação. A iniciativa reforça o compromisso da marca com práticas mais conscientes no varejo de moda.

Pensada para oferecer uma jornada completa, a loja no Shopping Curitiba conta com atendimento especializado e curadoria de produtos alinhada ao perfil do público da região. O ambiente convida os clientes a explorarem diferentes fits, lavagens e combinações, tornando a experiência de compra mais personalizada e envolvente.

A nova loja da Levi’s fica no Piso L2 do Shopping Curitiba, localizado na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.