Ônibus pega fogo na BR-277 e interdita rodovia sentido Curitiba

Um ônibus do transporte coletivo metropolitano pegou fogo na manhã desta quinta-feira (14/5) no quilômetro 107 da BR-277, nas proximidades do Contorno Sul de Curitiba. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido. O coletivo operava na linha J17-Dom Pedro II e seguia em direção ao Terminal do Campo Comprido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido Curitiba precisou de interdição parcial para o trabalho do Corpo de Bombeiros e o atendimento da ocorrência. O trecho foi liberado por volta das 9h. O ônibus ficou totalmente destruído.

Segundo relato do motorista, durante o trajeto ele ouviu um estouro antes do início das chamas. Ao perceber o incêndio, o condutor realizou imediatamente o desembarque dos passageiros, evitando feridos. O ônibus havia saído do ponto inicial às 6h45 e a última comunicação registrada pelo sistema de monitoramento ocorreu às 7h17.

Em nota, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) informou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. O órgão também afirmou que a inspeção técnica do veículo estava regular, com validade até 17 de setembro de 2026.

Além da documentação em dia, o ônibus havia passado pelas vistorias periódicas realizadas pela Amep nas garagens das empresas operadoras, procedimento feito duas vezes por ano. A última inspeção ocorreu em 26 de março deste ano e, segundo a agência, não apontou irregularidades no veículo.