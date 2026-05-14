Roda-gigante do Parque Barigui será trocada por nova estrutura de 55 metros

A roda-gigante instalada no Parque Barigui, em Curitiba, será desmontada na próxima segunda-feira (18/05). Contudo, esse não será o fim da atração no cartão-postal da cidade.

Conforme publicação do Park da Cidade, responsável pela estrutura e por outras atrações do local, a roda-gigante será substituída por uma nova, com quase o dobro do tamanho da atual.

De acordo com a organização, o novo equipamento terá 55 metros de altura e cabines mais espaçosas. O prazo para a instalação da nova roda-gigante ainda não foi divulgado.

Mesmo sem a atração a partir de segunda-feira, o Park da Cidade seguirá funcionando com outras atividades no Parque Barigui.