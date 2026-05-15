Morre Euclides Rebelatto, fundador do Bar do Caverna em Curitiba

Morreu na manhã desta sexta-feira (15) Euclides Rebelatto, aos 82 anos, fundador do tradicional Bar do Caverna, localizado no Xaxim, em Curitiba. Seu Euclides nasceu na casa onde hoje é o bar e restaurante, famoso na região pelo almoço já consagrado com comida caseira, lotado quase todos os dias.

Não tem como falar do seu Euclides sem contar a trajetória do Bar do Caverna. O lugar nasceu como um simples boteco, que aos poucos passou a oferecer café da manhã e das 21, 22 horas apenas bar. O movimento no bar foi diminuindo, então a proposta de lanchonete cresceu e anos mais tarde o lugar passou a oferecer comida caseira, pratos feitos e comerciais na hora do almoço. Atualmente, o filho Alessandro Rebelatto é quem gerencia o negócio.

“Ele era um excelente pai, um bom marido, patrão excelente, com caráter. Ele sempre conduziu muito bem o restaurante, de muitos amigos, tinha muita conversa e muita história para contar. Ele e a minha mãe, que já é falecida, lutaram juntos e cuidaram bem dos filhos. No restaurante ele estava sempre trabalhando, não tinha tempo ruim. Era o que ele mais gostava, ficar no Caverna”, conta emocionado o filho Alessandro.

O restaurante foi convidado para participar da categoria Sabor do Bairro by Tribuna do Paraná, do Prêmio Bom Gourmet 2026. O Bar do Caverna estava entre os indicados pela jornalista Eloá Cruz, da coluna Rango Barateza. Por problemas de saúde do proprietário, o Caverna decidiu não participar da premiação.

O velório acontece nesta sexta-feira, das 14 horas às 16h30, na Capela Água Verde. O sepultamento será no Cemitério Água Verde, às 17 horas.