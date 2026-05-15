Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 15/05/2026

ADELCI GONCALVES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITOR GONCALVES BERIGO e POLICENA NUNES DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ADIRCE DA SILVA HERDERICO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDIO NEVES HERDERICO. Filiação: ALFREDO DA SILVA e ANGELINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
AGUINALDODE CASTRO OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DIRCE MARIA OLIVEIRA. Filiação: LEONARDO LEONIDAS OLIVEIRA e ADENIR DE CASTRO OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/05/2026.
ALCEU KUCHARSKI, 62 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: CASEMIRO KUCHARSKI e THERESA KUCHARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ALICE DE CRISTO MALTACA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS MALTACA. Filiação: JOSE RIBEIRO DE CRISTO e MARIA COSTA LARA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ANGELINA MACHULA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MACHULA NETO e AMABILE TERESA MACHULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 10:40h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ARLINDO SA GAIS, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: MIGUEL SA GAIS e ALVINA MESNDES DE BORBA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ARNALDO FERREIRA JUNIOR, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ARNALDO FERREIRA e DIVA BISSI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
CICERA CUSTODIO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO CUSTODIO. Filiação: MARIA DA CONCEICAO CAMELO. Sepultamento: CEMITERIO A DEFINIR, sábado, 16 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
DANIEL DA SILVA MOURA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: TANIA MARIA PEREIRA. Filiação: JOAO SOUZA DE MOURA e GUIOMAR DA SILVA MOURA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
DELPHINA ENNES, 96 ano(s). Profissão: CHEFE GABINETE. Filiação: MANOEL AFFONSO ENNES e MARIA OLIMPYA DE MELLO ENNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
DENICE APARECIDA TORRES RIBEIRO, 61 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Filiação: JUVERCINO AUGUSTO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES TORRES RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 14 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
DORIS LEINDORF BARTZ, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO BARTZ. Filiação: ERNESTO LEINDORF e ANITA LEINDORF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ELIZABETE MARIA DE ALMEIDA, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
FLORIANO BUSKI, 79 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: DARCY FERRAZ BUSKI. Filiação: JOSE BUSKI e OLGA KOBRACK BUSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
FUSAKO KAMIMOTO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TETUME KAMIMOTO. Filiação: TORAZO NOGUCHI e TUNEYO NOGUCHI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
GERCINO DA CUNHA BASTOS, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: VITOR DA CUNHA BASTOS e MARIA DA CRUZ BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
IRMA MINOTTO SABINO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR SABINO. Filiação: APOLINARIO LUCIANO MINOTTO e TEREZA MARINI MINOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
JOAO DA ROSA MOTA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SILVANIRA ROSA DE OLIVEIRA MOTA. Filiação: ACACIO MOTA e DAVINA CECILIA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
JOÃO INACIO CORDEIRO, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EVA DORALICE DE SOUZA CORDEIRO. Filiação: JOSE INACIO CORDEIRO e JOVELINA INACIO CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
JULIA OLIVEIRA FREDERICO, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: WILSON ROBERTO FREDERICO. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA e OLINDA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
LEONTINA FERNANDES RODRIGUES FORTES FERNANDES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELISEU MIRANDA FERNANDES. Filiação: LUIZ FERNANDES RODRIGUES FORTES e ANA ROSA LEAL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
LUCILENE DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: EUCLIDES CARDOSO DA SILVA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
LUIZ ADEL CAVALLI LAZAROTO, 54 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: STEFANI CHEVONICA CARVALHO. Filiação: DARCI CAVALLI LAZAROTO e JOANA BERTOLIN LAZAROTO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MANUEL DE ASSIS LEAL, 88 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: GILDA MARIA PEREIRA. Filiação: SEVERINO DE SOUZA LEAL e MARIA EULALIA LEAL. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MARIA AVELINO, 94 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ILDEFONSO AVELINO. Filiação: FRANZ ARENDT e AGANEIA ARENDT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA E SOUZA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM ALVES DE SOUZA. Filiação: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e ROSA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/05/2026.
MARIA DE LOURDES CAVALHEIRO RODRIGUES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVERCINO FERREIRA RODRIGUES. Filiação: BRASILIO CAVALHEIRO e EZIDIA GONCALVES CAVALHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MARIA DE LOURDES DE LEAO MUELLER, 97 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: ARNO MULLER. Filiação: RUY ABREU DE LEAO e ALICE WOLF DE LEAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 14 de maio de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MARIA DOS SANTOS MARTINS, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SEBASTIAO MARTINS. Filiação: JOAO FERREIRA DOS SANTOS e FRANCISCA ROBERTA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MARIA HERNANDES ORTENCIO, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FRANCISCO ORTENCIO e VICENTA ANDREA HERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MARIA IZABEL MIQUELINI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CORREIA e BENEDITA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
MILTON FRANCISCO VALJAO, 54 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ROSE MARIA VALJAO. Filiação: MANOEL FRANCISCO VALJAO e SANTA FERREIRA VALJAO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
NEURI APARECIDO BUENO, 54 ano(s). Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA PEDROSO. Filiação: CASSEMIRO BUENO e MATILDE MARTINS BUENO. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE IMBAU PR, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
NORBERTO DE JESUS, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADALGIZA DE CARVALHO. Filiação: MARTINS ANTONIO DE JESUS e IZOLETE RIBEIRO DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 15/05/2026.
NYCOLAS DIHEGO BRANDAO DE LIMA, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOCEMIR ALVES DE LIMA e ELIANE BRANDAO FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ODILIO JOSE DARIFF SALDANHA, 65 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: ELZA SALDANHA. Filiação: CAMILO MARQUES SALDANHA e ROMANA DARIFF SALDANHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
OLDEMAR DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Filiação: VALDOMIRO DE OLIVEIRA e FRIDA REINAUR DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
REINALDO DOS SANTOS CARVALHO, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO ANTONIO CARVALHO e CANDIDA DOS SANTOS CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ROBERTO DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MADALENA BONETE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ROSALINO ALBERTO MARANGON, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: GELCY CARMEN MARANGON. Filiação: CONSTANTE MARANGON e ANGELINA MARANGON. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 14/05/2026.
ROZA ALVES DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: BRASILIO ALVES DA CRUZ. Filiação: MATIAS ANTONIEVICZ e ALICE ANTONIEVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 16 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/05/2026.
TEREZINHA JOENCK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOENCK. Filiação: JOSE ALLEIN e OLGA KEMPNER ALLEIN. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
VALDINEI TEODORO, 52 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ULISSES TEODORO e MARIA DE LOURDES TEODORO. Sepultamento: MUNICICIPAL DE JOAQUIM TAVORA, sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/05/2026.
WLODZIMIERZ CIOCH, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SYBILA HORNING CIOCH. Filiação: GABRIEL CIOCH e KATARZYNY CIOCH. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 15 de maio de 2026. Data do Falecimento: 14/05/2026.