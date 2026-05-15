Como renegociar dívidas do Fies com desconto de até 99%?

A partir desta quarta-feira (13), estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem renegociar seus débitos pelo Desenrola Fies. Os descontos variam conforme o perfil do devedor e o tempo de atraso, podendo chegar a 99% do valor total.

Podem participar quem tem contrato firmado até 2017 e estava em fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026 diretamente com a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Quem pode participar do Desenrola Fies?

Podem participar estudantes com contratos do Fies firmados até 2017 que estavam em fase de amortização, ou seja, pagando as parcelas, em 4 de maio de 2026. A renegociação está disponível até 31 de dezembro de 2026 e deve ser feita diretamente com o banco onde o contrato foi firmado, seja Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. O governo estima beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com a medida.

Quais são os descontos oferecidos para dívidas antigas?

Para débitos vencidos há mais de 360 dias, os descontos variam conforme o perfil. Estudantes fora do Cadastro Único têm desconto de até 77% do valor total. Quem está inscrito no Cadastro Único, com informações atualizadas nos últimos 24 meses, pode quitar com desconto de 92%. Já estudantes beneficiados pelo Cadastro Único com atraso superior a cinco anos na última prestação têm desconto de 99% do valor consolidado.

Como funciona a renegociação para atrasos menores?

Para débitos vencidos há mais de 90 dias, é possível pagar à vista com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor principal, ou parcelar em até 150 vezes mensais com redução de 100% dos juros e multas. Estudantes adimplentes ou com atraso de até 90 dias têm desconto de 12% sobre o saldo devedor para quitar os débitos à vista.

Como fazer a renegociação do Fies?

A renegociação deve ser feita pelos canais digitais da Caixa ou Banco do Brasil, através dos aplicativos ou portais. O processo inclui solicitar a adesão, validar os termos eletronicamente, efetuar o pagamento da entrada através de boleto ou débito automático e acompanhar a regularização. Após a confirmação do pagamento, o nome do estudante e dos fiadores é retirado automaticamente dos cadastros de inadimplentes.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Fies faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado em maio de 2026 pelo governo federal para ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores a renegociar dívidas bancárias. O programa é voltado principalmente para pessoas com renda de até cinco salários mínimos que possuem dívidas atrasadas entre 90 dias e dois anos. Até 11 de maio, cerca de R$ 1 bilhão em débitos bancários já estavam em renegociação.