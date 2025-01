Reggae Day Festival desce a serra e agita Guaratuba neste sábado

Após o sucesso em sua estreia no ano passado em Curitiba, o Reggae Day Festival desce a serra. Maneva, Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz e Namastê desembarcam no sábado (11) em Guaratuba com muita good vibes para comandarem a segunda edição no Café Curaçao. O Reggae Day vem fazendo história, pois resgata a energia dos grandes festivais do gênero nos anos 90. Com quatro shows e um sábado regado a muita música, as apresentações começam cedo: os portões vão abrir às 19h30 e os shows têm início a partir das 20h30.

Referência no reggae nacional, a banda Planta e Raiz se tornou um dos grandes nomes do reggae nacional. O quinteto paulista é dono de um dos hits que se tornou sensação em todo país com o refrão, “Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira”.

Com a voz única de Zeider, a Planta e Raiz estourou nas rádios de todo o Brasil no começo dos anos 2000, com hits que até hoje são grandes sucessos, como “Com certeza”, “Aquele lugar” e “A dois passos do paraíso”, versão do clássico da banda Blitz. Em 2022, o Planta e Raiz lançou um acústico que trouxe canções inéditas, em uma nova fase da banda, mas que nunca deixou sua essência de lado.

O disco, captado em São Paulo, contou com a participação especial de diversos músicos que vivem a hype do reggae, como Maneva, Armandinho, Vitor Kley e os filhos do vocalista Zeider Pires. Formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), a banda Planta e Raiz tem 25 anos de estrada e ficou conhecida por hits como “Com certeza”, “Dois passos do paraíso”, “Oh, chuva”, “Aquele lugar”, entre outras.

Originada na Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ), o Ponto de Equilíbrio é formado por Pedro Pedrada (baixo), Tiago Caetano (teclados), Helio Bentes (vocal), Marcelo Campos(percussão) e Márcio Sampaio (guitarra). Todos juntos, desde a formação original, agora, caminham rumo aos 24 anos de carreira. Para o grupo, o segredo para essa rara longevidade vem da combinação entre as antigas músicas, que se tornaram imortalizadas pelos fãs mais apaixonados; e as novas obras, que comprovam a criatividade desta banda que atravessa gerações.

No total somam quatro álbuns de estúdio, dois dvd´s ao vivo e algumas coletâneas. Para o show no Reggae Day devem fazer parte do repertório alguns sucessos como “Mais Amor”, “Família Ponto”, “Novo Dia”, entre outros.

O Maneva, um dos principais representantes do reggae nacional chega a Guaratuba para mais uma noite de muito reggae. O grupo, soma quatro milhões de ouvintes no Spotify. Com quase duas décadas de trajetória e hits que até hoje tocam nas rádios de todo o país, o quinteto vai trazer para o Reggae Day algumas releituras do projeto “Tudo Vira Reggae” (2023) e sucessos do quilate de “O Destino Não Quis”, “Saudades do Tempo” e “Pisando Descalço”. Além das músicas sempre pedidas pelos fãs, a banda ainda incluirá no repertório os melhores momentos do seu trabalho de estúdio mais recente, como são os casos dos singles “Solidão”, “Mundo Novo” e “Promete”.

Para completar o time de atrações, a banda paranaense Namastê também promete grande show no Reggae Day. Composta por Anamaria Ribeiro (vocal), Eduado Luiz Ansay (teclado), Diego (guitarra), Wellington (baixo),Luis Gustavo Paulino (bateria), Luis Henrique Lima (teclado), a banda mistura em suas composições o swing do reggae roots, aliado à melodia da mpb e a um pouco da energia do rock.

Caminhando sempre a passos firmes, a banda atrai, dia após dia, mais seguidores. Em seus shows, trazem o repertório autoral e releituras de clássicos do reggae nacional e internacional. Possuem 3 álbuns gravados e alguns singles, entre eles, “Onde a gente mora”, que conta com a participação de Zeca Baleiro. Há mais de 25 anos, a banda vem conquistando fãs por todo o Brasil! Enquanto aguarda o lançamento do seu 4 álbum, segue no youtube e nas redes sociais, lançando singles, como o mais recente, “Hora de Cantar” .

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível, possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site www.blueticket.com.br / www.diskingressos.com.br e na bilheteria oficial do Café Curaçao, de segunda a domingo, das 10 às 21h.

Serviço

VERÃO 2025 CAFÉ CURAÇAO GUARATUBA

Reggae Day Festival – Maneva, Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz e Namastê

Quando: 11 de janeiro de 2025 (Sábado)

Local: Café Curaçao (R: Brejatuba, 500)

Horários: Abertura da casa: 19h30 / Início dos shows: a partir das 20h30

Ingressos: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

MEIA-ENTRADA – válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PcD) e portadores de câncer.

Ingresso social: doadores de 1kg de alimento ganham 50% de desconto na compra de até dois ingressos.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do festival.

Vendas Online: www.diskingressos.com.br e www.blueticket.com.br – https://www.blueticket.com.br/search?q=caf%C3%A9%20cura%C3%A7ao (link geral)

Vendas físicas: na bilheteria oficial do Café Curaçao, de segunda a domingo, das 10 às 21h.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard

Classificação indicativa: jovens de 16 a 18 anos podem acessar o evento com responsável maior de 18 anos. Jovens de 14 a 16 anos podem acessar o evento com responsável legal. Jovens abaixo de 14 anos só acessam o evento com os pais.

Informações para o público: @cafecuracaoguaratuba/ www.cafecuracao.com.br.