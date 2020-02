A hora do almoço pode ser o momento de relaxar no trabalho aprendendo a dançar. De terça a sexta-feira, das 12h às 13h30, a Casa Hoffman – Centro de Estudos em movimento, unidade da Fundação Cultural de Curitiba (FAS) no Largo da Ordem, oferece aulas de danças gratuitas à comunidade. Para participar não é preciso inscrição: basta chegar e estar vestido com roupas apropriadas para exercício físico.

Dois professores de dança se revezam nas aulas, que chegam a atender 200 pessoas por semana. Terça e quinta-feira, as aulas são da artista Gladis dos Santos. Quarta e sexta-feira, quem ministra as aulas é o coreógrafo Airton Rodrigues.

LEIA MAIS – Ingressos para o Festival de Curitiba 2020 já estão à venda

Os grupos são formados no dia, de acordo com a ordem de chegada. “Temos como mote acolher as diversas formas de corpo. Vem gente que nunca teve acesso a aulas de dança.”, comenta Gladis.

Serviço de aulas gratuitas de dança

Local: Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento (Rua Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)



Professora Gladis dos Santos

Dias: terças e quintas

Horário: 12h às 13:30h

Vagas: 25

Faixa etária: a partir de 14 anos

Professor Airton Rodrigues

Dias: quartas e sextas

Horário: 12h às 13:30h

Vagas: 25

Faixa etária: a partir de 13 anos