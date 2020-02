O desfiles de carros antigos e fora de série enfeitados para o carnaval movimentou a Praça da Espanha, no Batel, em Curitiba, neste sábado (15). Os veículos e entusiastas participaram do 3º Corso de Carnaval, uma das atrações do Carnaval de Curitiba.

Fusca, Puma, Rural, Cadillac, Aero Willys entre outros clássicos desfilaram por cerca de sete quilômetros, da praça até a Boca Maldita, depois novamente para a praça. Eram cerca de 80 veículos no evento, promovido pelo Elas Clube e com apoio da prefeitura.

Confira algumas das máquinas que estiveram no desfile: