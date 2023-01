Um boteco de Curitiba vai promover no próximo sábado (07), a partir das 17 horas, uma programação especial em comemoração ao aniversário do cantor e compositor britânico David Bowie. Há 75 anos, Bowie nascia em Londres, na Inglaterra. O músico lançou mais de 25 álbuns, atuou em filmes e pintou quadros expressionistas e pós-modernistas.

O pub TheBowie Burgers and Boozie preparou um drink exclusivo especial, que será vendido a noite toda com preço promocional de R$ 15. O “Star TheBowie”, é feito com Campari, gin Hambre, xarope de gengibre, rodela de limão, gelo e água com gás, finalizado com licor de Blue Honey.

Além do drink “Star TheBowie”, a programação contará com música ao vivo. Um show tributo está sendo preparado pelo duo de pop/rock “Marcos Dank e Matheus Bitencourt”, com os maiores sucessos musicais de David Bowie. Além disso, a banda “Starmen” também promete destacar músicas do “camaleão do rock” em seu setlist, bem como o melhor do rock. “Será uma noite memorável para os fãs de Bowie e para quem ama o rock n`roll, uma comemoração da diversidade social, da arte e do rock”, finaliza Marcelo França, sócio proprietário do bar.

O TheBowie Burgers and Bozze fica localizado na Rua Marechal Deodoro, 2.500, no Alto da XV, quase esquina com a Rua Pe. Germano Mayer, passando o trilho. Acompanhe as redes sociais oficiais pelo perfil do Instagram @thebowie.altodaxv e pelo Facebook @TheBowie.

Serviço

TheBowie Burgers and Bozze

Programação Especial – David Bowie 75 anos

Rua Marechal Deodoro, 2.500 – Loja 1 – Alto da XV

Horário: Terça a Quinta (17h – 00h), Sexta e Sábado (17h – 2h)

Estacionamento ao lado

Aceita-se todos os tipos de cartões e pix

Siga o TheBowie no Instagram @thebowie.altodaxv