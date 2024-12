Projeções natalinas vão transformar catedral de Paranaguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (21) e domingo (22), a partir das 19h, Paranaguá será palco de um encantador espetáculo natalino gratuito. O evento “Natal em Paranaguá” promete encantar famílias com uma programação cultural diversificada, incluindo uma projeção mapeada na Catedral Diocesana de Nossa Senhora do Rosário e apresentações de fandango caiçara.

O ponto alto da noite será a peça “Meu Quebra-Nozes”, projetada nas paredes da histórica catedral. A história narra as aventuras de Clara, uma menina que faz um desejo especial para que o Natal nunca acabe. Em uma jornada mágica ao redor do mundo, ela descobre diferentes tradições natalinas e aprende lições valiosas sobre amor, amizade e o verdadeiro espírito do Natal.

Após a projeção, os espectadores poderão desfrutar de uma apresentação de fandango caiçara com o Grupo Mandicuera. A associação, que completa 20 anos em 2024, apresentará o show “Caminho da Onça”, trazendo novas composições e modas tradicionais deste ritmo típico do litoral paranaense.

O evento também visa valorizar o patrimônio histórico local, destacando a importância da Catedral Diocesana de Nossa Senhora do Rosário, um marco arquitetônico do século XVIII e primeira edificação católica do Paraná.

Interação com o público

Em uma iniciativa especial, os organizadores convidam a população a enviar fotos que serão projetadas nas paredes da catedral. Para participar, basta enviar uma foto de boa qualidade, no formato “documento”, para o WhatsApp (41) 98849-7941 até 20 de dezembro.

O “Natal em Paranaguá” é uma realização do Ministério da Cultura, com apresentação da Cattalini Terminais Marítimos e Fertipar, e apoio da Mitra Diocesana e Prefeitura de Paranaguá. O evento é gratuito, com classificação livre e contará com intérpretes de Libras.

Serviço:

Natal em Paranaguá

Quando: Sábado (21) e domingo (22), a partir das 19h

Onde: Catedral Diocesana de Nossa Senhora do Rosário – Rua Conselheiro Sinimbú, 45, Centro Histórico

Entrada: Gratuita