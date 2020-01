Foi na Maternidade Bairro Novo, no Sítio Cercado, que nasceram os três primeiros bebês de Curitiba em 2020 nesta quarta-feira (1.°). São duas meninas e um menino.

A primeira a nascer foi Kyahara Batista, ainda de madrugada, logo após a festa de réveillon, às 2h10. “Não deu nem tempo de comer a romã e tomar a champanhe. O bom é que ela não vai ficar sem festa de aniversário”, brincou a mãe da menina, Daiane Cristina Batista, em entrevista ao jornal Meio-Dia Paraná, da RPC. Kyahara nasceu de parto normal e fez o pré-natal pelo programa Rede Mãe Curitiba na Unidade de Saúde Concórdia.

Às 8h28 chegou o segundo bebê. Lucas Figueiredo também nasceu de parto normal. A mãe, Sabrina Antunes Pereira Figueiredo, fez o pré-natal na Unidade de Saúde Sambaqui, no Sítio Cercado.

Quase uma hora depois, às 9h14, nasceu o terceiro bebê curitibano de 2020. Manuela Moreira nasceu com 3,9 kg de cesárea. “Eu achei que já estaria com ela nos braços no ano novo, mas ela decidiu vir no réveillon”, comemora a mãe, Luana Moreira.

Kyahara, Lucas e Manuela tiveram contato com a pele da mãe durante a primeira hora de vida, dentro do procedimento do parto humanizado, que a Maternidade Bairro Novo é referência. A Maternidade Bairro Novo é gerenciada pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) e presta serviços exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).