Porta dos Fundos apresenta espetáculo de improvisação no Teatro Guaíra

Neste domingo (22), às 19h, Curitiba recebe alguns dos integrantes do polêmico grupo de humor Porta dos Fundos, que trazem ao placo do Teatro Guaíra o espetáculo de improvisação “Portátil”. Os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, o músico Andres Giraldo e os atores convidados Luciana Paes e Rafael Queiroga comandam a “festa”

Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$35 (meia-entrada / balcão) pelo site www.portatilcuritiba.com.br

Partindo de uma entrevista de uma pessoa escolhida na plateia, o elenco inicia o espetáculo com os poucos dados fornecidos, criando uma narrativa própria que percorre as memórias do entrevistado. A apresentação segue um formato orgânico, diversificado e que passeia por variados personagens, épocas e lugares, a fim de contar a história de uma pessoa.

+ Leia mais: Filme curitibano sobre povo indígena do norte do Brasil estreia no cinema

“Portátil” é, para os integrantes do Porta dos Fundos, um lugar de invenção, de desdobramento, desenvolvimento dos atores e cumplicidade com a plateia. Para os espectadores, é possível testemunhar, ao vivo, o processo criativo do grupo de humor, e para os atores, o espetáculo trabalha a química, a cumplicidade, a generosidade e o brainstorming de ideias. Por ser um espetáculo de improvisação feito a partir da história de alguém da plateia, cada apresentação é, obrigatoriamente, diferente.

A classificação etária da peça é 12 anos. O Teatro Guaíra (Guairão) fica na Rua XV de Novembro, 971 – Centro.

