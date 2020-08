Dá para curtir o fim de semana de uma forma diferente, mesmo na pandemia. A Vinho Tinta, que oferece experiência em pintura em tela, passou a fazer entrega de telas, pincéis, tinta e vinho. A pintura em tela é feita com o auxílio de um instrutor, durante uma live, enquanto é possível degustar o vinho em casa.

A proposta da Vinho Tinta, idealizada pelo empresário Marcos Santos, é novidade no Brasil e começou em 2019. A experiência, que demora cerca de duas horas, tem agradado diferentes tipos de público, dos mais jovens, a casais, turmas, crianças e idosos. Não é necessário experiência prévia em pintura.

Para participar, é preciso escolher o desenho a ser reproduzido de acordo com o calendário disponível no site da Vinho Tinta, com data e horário já programados. É possível escolher entre duas opções de materiais: o kit essencial (tela, tinta, paleta, paninho e pinceis) R$ 65,00, ou kit básico (tela, tinta, paleta e paninho) R$ 60,00. Os valores podem variar um pouco de acordo com a tela e a quantidade necessária de tinta para cada obra.

Por ser uma experiência à distância, a Vinho Tinta ampliou e passou atender em todo o país — nesse caso, o kit precisa ser comprado antecipadamente. A instrução, que é feita durante a live, também pode é disponibilizada posteriormente para que a pessoa possa pausar e pintar seu quadro com calma.

Como começou

Bem comum na Europa e nos Estados Unidos, a Vinho Tinta foi desenvolvida pelo empresário Marcos Santos, que adaptou a ideia para o Brasil. A reforma do espaço, que fica em Santa Felicidade, foi feita pelo empresário, namorada e amigos e inaugurada no ano passado. O espaço físico lembra um loft novaiorquino e comporta 28 pessoas pintando ao mesmo tempo. Há também um pequeno lounge e uma cozinha para aperitivos.

O espaço físico, que lembra um loft novaiorquino da década de 1960, comporta 28 pessoas pintando ao mesmo tempo e conta também com um pequeno lounge e uma cozinha para preparação de aperitivos. A vivência dura cerca de duas horas. “Nosso propósito é ajudar as pessoas a viver o momento presente e mostrar que a arte está acessível a todos. Você não precisa ser um artista para pintar. Com essa ideia, acreditamos que vamos democratizar a arte”, comenta.

Serviço

Vinho Tinta – www.vinhotinta.com

Av. Ver. Toaldo Tulio, 1718 loja 2 Santa Felicidade Curitiba – PR

contato@vinhotinta.com

Tel.: (41) 9 9615 5415

Quanto custa?

Kit essencial (tela, tinta, paleta, paninho e pinceis): R$ 65,00*

Kit Básico (tela, tinta, paleta e paninho): R$ 60,00*

*os valores sofrem um pouco de variação conforme a tela, devido a quantidade de tinta necessária para cada obra.

Cavalete (opcional, apenas para Curitiba): R$ 39,90

Vinhos à escolha.