A 31ª edição do Festival de Curitiba chega ao fim neste domingo (9), mas ainda há diversos espetáculos para curtir em família nestes últimos dias. A Tribuna do Paraná separou uma lista com peças infantis gratuitas, para ver com a criançada neste fim de semana.

“Cada um pode ser o Super Herói da sua História“

Companhia: Cia Personalidades Teatral

Esta peça traz uma linda história de um homem que queria ser um super herói, e para isso ele passa por várias situações, muitas histórias vividas com o seu pai, histórias de infância e de família, até chegar ao seu objetivo.

Quando: Quinta (06), às 11h

Onde: Praça Generoso Marques (Praça Generoso Marques, Centro).

“Na Toada do Coração Pequeno Príncipe“

Foto: Reprodução/Instagram

Companhia: Gufo Coletivo Teatral

O pequeno Príncipe é a inocência, é o estar entregue as novas descobertas, sem preconceitos ou discriminações. Uma lição de vida contada através de alegorias que atravessou os séculos encantando e cativando corações. “Na toada do coração” quer encantar e fazer sorrir com música, ardor e paixão!

Quando: Quinta (6), Sexta (7), Sábado (8), Domingo (9), às 11h.

Onde: Calçadão rua XV de novembro – São José dos Pinhais (R. Quinze de Novembro, Centro, às 11h).

“Espetáculo Bosque dos Livros“

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: Grupo ELA de Teatro?

Texto inspirado em crônicas de Rubem Braga e outros textos voltado especialmente para crianças.

Quando: Quinta (6) e Sexta (7), às 16h

Onde: Praça Generoso Marques (Praça Generoso Marques, Centro).

“MBYKY – Recontando Histórias“

Foto: Divulgação

Companhia: Cia. Núcleo Coelhos Mordem

Há mais de 3.800 metros de altura do nível do mar está localizado o Lago Titicaca, e os povos originários andinos viventes a sua margem contam histórias sobre o Lago a mais de dez mil anos. As narrativas foram sopradas pelo vento sudoeste e recontadas para crianças de todas as idades. As apresentações contam com audiodescrição.

Quando:Quinta (6), Sexta (7), Sábado (7) e Domingo (9), às 16h.

Onde: Calçadão rua XV de novembro – São José dos Pinhais (R. Quinze de Novembro, Centro).

