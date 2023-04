A 31ª edição do Festival de Curitiba está chegando ao fim neste final de semana. Para aproveitar e fechar a programação com chave de ouro, a Tribuna do Paraná separou uma lista com as peças de comédia gratuitas, para você assistir no feriado de Sexta-Feira Santa (7), no sábado (8) e no Domingo de Páscoa (9).

“Risas y Sonrisas”

Companhia: Cia Risas

Espetáculo de palhaçaria que celebra as cenas circenses tradicionais em leituras contemporâneas. Na busca por reviver a tradição dos palhaços, a trupe se lançou à pesquisa de entradas clássicas. Adicionaram elementos próprios e trouxeram nesse espetáculo o encontro entre o riso secular e o atual.

Quando: Sexta (7) e Sábado (8), às 10h30

Onde: Praça Generoso Marques (Praça Generoso Marques, Centro).

“Loucuras da Vida”

Companhia: Cia. Com Leite

Não é à toa que pessoas enlouquecem. Não é à toa que surge a depressão, que se perde a vontade de viver. Baseado em histórias reais, essa moradora de rua, num misto de drama e comédia, conta em detalhes os motivos que a levou a abandonar tudo. O final do espetáculo está em suas mãos, o que vai ser? As apresentações contam com audiodescrição.

Quando: Sexta (7), Sábado (8) e Domingo (9), às 11h.

Onde: Praça General Osório (Praça General Osório Centro, 61, Centro).

“Mademoiselle Noir”

Companhia: Cia. Modulado de Pesquisa Teatral

Quando: Sexta (7) e Sábado (8), às 17h e 20h.

Onde: Canal da Música (Júlio Perneta, 695, Mercês)

“O Sumiço do Mágico Abracadabrus”

Companhia: Cia. dos Homens de Palha

Ninguém sabe onde ele foi parar, desapareceu misteriosamente durante um número de escapismo, escafedeu-se sem deixar rastros. Alguns disseram que ele continua preso dentro do cofre no fundo do rio, mas o que poucos sabem é que talvez o mágico Abracadabrus esteja mais próximo do que podemos imaginar.

Quando: Sexta (7), Sábado (8) e Domingo (9), às 18h.

Onde: Bebedouro do Largo da Ordem (Rua José Bonifácio, 33, Centro).

“Debaixo da Ponte”

Companhia: Cia. Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro

Dois moradores de rua (Chulé e Sobaco) disputam a posse de uma ponte, onde buscam uma mínima proteção das intepéries do tempo e da vida que marcam o cotididiano de quem vive nas ruas.

Quando: Sexta (7), às 16h.

Onde: Galeria Julio Moreira – TUC (Galeria Júlio Moreira, Centro).

“Macbeth 333”

Companhia: Cia Tagarelices

Ambição, traição e disputa de poder, essas três coisas são um prato cheio para uma tragédia acontecer. Macbeth é um clássico shakespeariano que nessa versão é contada por ninguém mais e ninguém menos que elas: as icônicas, terríveis e cômicas três bruxas!

Quando: Sexta (7), Sábado (8) e Domingo (9), às 19h.

Onde: Ruínas de São Francisco (Av. James Reis, Centro).

“Oliver Twist”

Companhia: Cia. Alldeias

Oliver Twist é um garoto que embarca em muitas aventuras ao tentar entender a história de sua família. Nesse caminho através de muita música, poesia e brincadeiras a peça expõe a beleza da infância e da amizade e a importância de entendermos nossas raízes.

Quando: Sexta (7), Sábado (8) e Domingo (9), às 14h

Onde: Ruínas de São Francisco (Av. James Reis, Centro).

