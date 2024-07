Peça no Guairinha “E vocês, quem são?” questiona desigualdades e racismo

Com atuação e direção de Samuel de Assis, o monólogo “E vocês, quem são?” estará em cartaz na capital paranaense em agosto – nos dias 2, 3 e 4, no palco do Teatro Guairinha (confira o serviço abaixo). A peça, escrita por Jonathan Raimundo, é um grito de liberdade de pessoas pretas ao questionar o lugar ocupado pela branquitude em nossa sociedade extremamente desigual.

Definida por Samuel de Assis como um texto forte, reflexivo e agressivo, para reverberar na cabeça de todos, a montagem nasceu de um desabafo. “Eu pedi um texto ao Jonathan e ele me mandou a primeira versão em três horas. Então, peguei o texto proseado dele e fiz um trabalho de dramaturgismo para criar uma história. Como eu não sabia se isso ia dar certo, fiquei receoso de chamar alguém para dirigir, por isso todo o processo de ensaio fiz em frente ao espelho”, conta.

O solo parte de alguns questionamentos recorrentes e debates atuais sobre raça, gênero, com um apanhado histórico do Brasil e, ainda, reflexão sobre Machado de Assis, um dos maiores autores negros brasileiros.

“É um desabafo de dor, desespero, de basta e de liberdade. É um questionamento para aqueles que nunca foram questionados: os brancos. Nós, negros, ainda precisamos gritar pra eles: e vocês, quem são? Eu espero que a peça faça com que eles comecem a se perguntar”, pontua Assis.

“Costumo dizer que esse espetáculo mudou minha vida, porque me ensinou muita coisa. Sou um homem preto que foi criado no mundo branco. Eu me reconheci, me aceitei e passei a reconhecer o mundo com um olhar de um homem preto já na vida adulta. Só aí comecei a entender de verdade o mundo real e comecei a lutar. E eu acredito que sou um homem melhor e mais forte depois desse espetáculo, que é feito pra todo mundo – pra quem é branco, preto, amarelo, quem está vivo”, reflete o ator e diretor.

A direção de arte do espetáculo é assinada por Marcio Macena, que criou uma cenografia minimalista composta apenas por um coração humano. “O Marcio é meu parceiro desde que comecei a fazer teatro. Quando eu disse que queria botar tudo o que estava guardado no meu peito para fora nesta peça, ele logo disse que a cenografia deveria refletir isso. Ela simboliza o fato de que eu estou colocando o meu coração nas mãos de todas as pessoas que estão ali assistindo a peça”, comenta Assis.

Já os figurinos foram criados pela marca de roupas Meninos Rei, de Junior Rocha e Céu Rocha, que marcam sua estreia no teatro. A confecção baiana, que estreou na São Paulo Fashion Week em 2021, foi escolhida por representar a ancestralidade e a autenticidade da população preta.

A trilha sonora, tocada ao vivo pelos músicos Cauê Silva e Leandro Vieira, reúne músicas de cantores e compositores pretos famosos, incluindo uma canção original do rapper Coruja BC1 e outra de Larissa Luz, que ainda assina a direção musical ao lado do coletivo Os Capoeira.

“Fico muito feliz ao ver que a trilha sonora da peça caminha junto com o texto e fala por si só”, finaliza Samuel de Assis.

Serviço

E vocês, quem são?

Local: Teatro Guairinha

Quando : 2/8 (sexta) e 3/8 (sábado) às 20h30; 4/8 (domingo) às 19h

Ingressos no Disk Ingressos

